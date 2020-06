Miniatűr életmentő műtét adott újabb esélyt a fiókának Sukorón

Kivételesen szerencsés az a pár hetes kuvik, amelyik életét Berkényi Tamás, a sukorói vadmadárkórház állatorvosa mentette meg. A történet kisfilmbe illő: van benne felfedezett dudor, messziről buszoztatott fióka, szerencsés egybeesés és boldog fészekbe való visszatérés is.

Kevés kuvik él a világon, amelyiknek akkora szerencséje van, mint a Kiskunhalas melletti harkakötönyi apróságnak. Történt egyszer ugyanis, hogy a Magyar Madártani Egyesület Kuvikvédelmi Munkacsoportja Kiskunhalas mellett ellenőrizte a kuvikfészkeket bő egy héttel ezelőtt – meséli Berkényi Tamás, a sukorói vadmadárkórház vezetője, már a történet lezárulta után. Ez a madármentő csapat talált ellenőrzései során egy fészket, melyben pár hetes, apró tollú kis kuvikok bújtak meg. Három testvér kuksizott az emberre, aki egyikükön különös dudort fedezett fel. Az okát ugyan nem sikerült helyben kideríteni, de biztos volt, hogy ez bizony komoly dolog lehet. Sajnos fényképek és elmondás alapján Kiskunhalas–Sukoró távolságból a doktor sem tudta megmondani, mi lehet a bibi, ezért a jól bevett gyakorlatot követték.

– A helyközi járat segítségét kértük. Évek óta működik ugyanis ez a fajta segítség köztünk, ha szükséges, elviszik egyik pontról a másikra a sérült, majd pedig vissza a gyógyult madarakat – meséli Berkényi doktor. A menetrend szerinti járatokon mindig a buszsofőr óvó felügyelete alatt érkeznek a kis betegek. A harkakötönyi apró kuvik is így jött Székesfehérvárra, aztán pedig helyi segítők oltalma alatt Sukoróra. – Pár hónapja bezárt a saját ultrahangunk, de nagy szerencse volt, hogy nemrég kaptunk a fehérvári állatkórháztól egy másikat kölcsön. De olyat, amelyiknek a vizsgálófeje elég apró az ilyen kis jószágok vizsgálatához – mutat rá a szerencsés egybeesésre az orvos. Így az eszköz bevetésének premierje a kis kuvik vizsgálata során történhetett meg.

Az első diagnózis – nagy folyadéktartalom van odabent. Ez lehetett a dudor oka – az pedig már szakmailag volt érdekes a doktornak, hogy az ultrahangos hasfali sérv diagnosztika alapján milyen módon történhet a gyógyítás. Merthogy az nem volt kérdés: műteni kell. De mivel pici a fióka, kockázatos dolog ez. A másik kihívás ugyanezért az altatás. Intubálni kellett – pici légcsőbe pici csövecske járt. A kockázat itt meglehetősen nagy volt, de a cső lejutott, a csapat felkészült a mesterséges lélegeztetésre is. Az apró, háromhetes test melegítőpárnán feküdt, minden rezdülését gépek figyelték. – Felnyitottam a fióka hasát. A műtét közben kiderült: jelentős kiterjedésű hasfali sérve van, megrepedt a bél, kijött a bőr alá. Ezeket rögzítettük varratokkal és szövetragasztóval – vázolta nagy vonalakban az egyébként kockázatos és szakmailag bravúros műtét részleteit a szakember. A szövetragasztó az előrelátó állatorvosnak köszönhető, aki tudta: ha a fióka visszakerül a fészekbe, akkor onnan bizony nem tud visszajönni varratszedésre. Ez az anyag pedig maradéktalanul felszívódik a szervezetben. Inkubátorba került éjszakára a kuvik, reggel megetették, s hamar kiderült: a bél működik – ez jó jel.

– Ezalatt a másik két fióka még a fészekben volt – derült ki. A műtött testvérük két napot töltött a kórházban, majd feltették a reggeli buszra, s három, vélhetően számára rettenetes hosszú óra után, de a buszsofőr pátyolgatása mellett, délben levették a járatról, s azzal a lendülettel vitték is vissza az otthonába. Az odúban várta a családja a sukorói állatorvos által megmentett kismadarat. Berkényi doktor nem küldte üres csomaggal haza a fokozott védelem alatt álló fajhoz tartozó kis jószágot, mindenféle fontos tisztító, gyógyító eszközt tett mellé. Ezzel kezelgette a kuvikmentő csapat minden nap a fészekben tovább gyógyuló madárkát. A fészekbe való visszahelyezést követően három napra kirepült az első testvér. Utána a következő, most szombatra pedig a műtött kis kuvik is elhagyta a fészket. Kell ennél szebb happy end egy állatmentő csapatnak?