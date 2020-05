Minden napra jut valami izgalom a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark életében

Húsvétkor vadmalacok születtek, de azóta muflonbáránykákkal is gyarapodtak. Az egyetlen őzsuta sem setesuta már, és Bandi, a dámbika is elvetette második agancsát. Így zajlik az élet a körbekerített velencei-tavi vadvilágban.

Utoljára március 17-én volt nyitva a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark, ám az élet természetesen azóta sem állt meg. Onnantól két fő feladat hárult az arborétum dolgozóira, mégpedig az állatok ellátása, illetve a terület karbantartása.

– Az elvégzendő és feltétlenül szükséges munkálatokat ütemezzük, például kaszálás, sövénynyírás, ágvágás, kidőlt fák feldarabolása, elszállítása, illetve szemétszedés a kerékpáros pihenőhelyen – meséli Kovács Norbert arborétumvezető a Hírlap kérésére. – A területet állandó felügyelet alatt tartjuk és kamerákkal is megfigyeljük. Gímszarvas­bikánk, Bandi is elvetette már a második agancsát. Dámbikáink gyakran összevesznek az eléjük tett takarmányon és rövid menetekben döntik el az evés sorrendjének jogát, bár sokszor teljesen békésen eszegetnek egymás mellett, hisz együtt nőttek fel.

A vadvilág varázslata továbbra is izgalomban tartja a vadaspark dolgozóit, akiknek most, a vendégek nélkül kell részesülniük ezekben a különleges pillanatokban. Április elején például megszületett az idei első muflonbárány, aztán azóta még kettő. Húsvétkor vadmalacok is születtek, szám szerint heten, anyjuk féltőn óvja őket. Az arborétumvezető fotóinak köszönhetően láthatjuk, mennyire aranyosak!

– Az emuk kifutóiban élő vadpulykák utódlása is biztosított, ugyanis tizenhat tojással lettünk gazdagabbak általuk. Emuink egyébként szívesen dagonyáznak már most is, bár messze még a nyár. Egyetlen őzsutánk rendkívül játékos természetű, nagy élmény az etetése. Szikaszarvasaink, melyek Japánban őshonosak, a legnagyobb számban képviselt vadfaj vadasparkunkban, ők majd júniusban fognak elleni. Egyik bikánk még Banditól, a gímszarvastól sem fél, és gondolkodás nélkül nekiront, bár sokkal kisebb és gyengébb, de agresszivitással pótolni tudja testi adottságait, sokszor sikerrel – avat be a sukorói vadvilág rejtelmes és meseszerű életébe Kovács Norbert.

A röpdékben élő egzotikus fácánfajok mellett élnek itt foglyok, kacagógerlék, gyöngytyúkok, szarkák és szajkók is, valamint egy pávapár is színesíti a madárközösséget. A vadaspark taván is beindult az élet, felbukkant a kis vöcsök, amely tavaly költött először a tavon, a vörös gém táplálkozni jár be a Velencei-tóról, illetve egy vendégeskedő nyári lúd pár is tiszteletét tette itt. – De a tavunkra telepített mandarinréce gácsérok színpompás társasága is feledhetetlen látványt nyújt. – teszi hozzá Norbert, aki a mocsári teknősökről sem feledkezik meg. A páncélosok is előbújtak ugyanis, és már párzást is megfigyeltek a szakemberek a tó kis mesterséges szigetén. – Reméljük, hogy hamarosan újra fogadhatjuk látogatóinkat, és újabb élményekkel gazdagodhatnak hozzánk betérve – tette hozzá az arborétumvezető.