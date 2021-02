A tűzijáték használatának betiltására tett javaslat után most újabb állatbarát kezdeményezésbe fogtak a településen – már három, közterületre kihelyezett etetővel gondoskodnak a madarakról.

A régi hivatal udvarán, a Kossuth utca alsó részén és a játszótérnél is van már madáretető, amelynek takarítását, magokkal való feltöltését önkéntesek végzik a faluban. – A kezdeményezés nem teljesen új, hiszen korábban is voltak kint madáretetők, csakhogy nem jó helyen, ezért nem is látogatta őket sok madár. Ám Kirtyán Tamás, aki maga is nagy madárbarát, felajánlotta, szívesen készít egy nagyobb méretű etetőt, amelyet a megfelelő helyre ki is helyez – mesélte Sztányi István polgármester.

Így kezdődött a „madáretető-projekt” Vértesbogláron tavaly ősszel, s az első darabot továbbiak követték. Az etetők környékén ma már zajos madárélet folyik, ami kiváló lehetőség arra is, hogy az állatokat megfigyeljék, jelöljék, és figyelemmel kísérjék fejlődésüket, szokásaikat. A leggyakrabban egyébként a cinkék jelennek meg. Bárki, aki szívesen gondozza a madarakat, csatlakozhat az etetők és itatók fenntartásához, illetve a madarak megfigyeléséhez, tette hozzá a polgármester. Az etetéshez a magokat az önkormányzat biztosítja.

A település idén bekapcsolódott az erdei fülesbaglyok országos szinkronszámlálásába is, amelyet január 29. és február 1. között tartottak. Az akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hirdeti meg minden évben, hogy a lakosság bevonásával felmérje a hazai erdei fülesbaglyok telelőhelyeit. A boglári önkéntesek – felnőttek és gyerekek – a Május 1. utcában három háznál összesen 25 példányt fedeztek fel, ami szép számnak tekinthető.