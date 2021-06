Lelkileg és szellemileg is sokat nyújt Serpa az időseknek

Parfé után egy újabb fiatal labrador kutya, Serpa lett állandó látogatója az egy éve Pákozdon logisztikai központot létesítő Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ pécsi gondozási központjának. Serpa, elődjéhez hasonlóan, máris sok örömteli pillanatot ajándékozott az idős ellátottaknak és a gondozóknak.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony kellemetlen helyzetbe hozta a baloldali szövetségeseit Fudan-ügyben

Az intézményben Vucseta Márta az ápolásvezető, aki férjével részt vesz az Önkéntes Kölyöknevelői Programban, amely a vakvezető kutyák képzésének az alapja. Feladatuk a hozzájuk kerülő kedves négylábúak szocializálása, nyugodt családi körülmények biztosítása és kapcsolattartás a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolával. A nevelési időszak lejárta után következik mindig a vizsga, valamint az ismételt egészségügyi vizsgálatok sora. Parfé kutyus már megtanulta az elvárt feladatokat, és az otthonlátogatások után folytatja a speciális kiképzést. Azonban még ma is emlegetik az idősek.

Az érintés kiemelten fontos idősebb korban

– A tavalyi év végén, november 23-án ment el tőlünk Parfé a különleges oktatásra, azóta kétszer látogatott viszsza hozzánk, feltalálta magát, meglelte régi, idős ismerőseit – mesélte Vucseta Márta. – Parfé nagyon jó kutya, mindenkivel tud, és nagyon szeret dolgozni. Már kiválasztották a gazdáját, egy fiatal látássérült életét teszi majd jelentősen könnyebbé. Serpa februárban, nyolchetes korában érkezett. De eleinte egészen másként viselkedett, mint Parfé. A kölyökként is nyugodt, kiegyensúlyozott Parféval szemben Serpa teljesen más energiaszinttel tette próbára a nevelői türelmet.

– Serpa sokkal aktívabb kölyök volt, mint Parfé, „sokat segített” nekünk a ház körül és a kertben, imádta a cipőket, de mindent nagyon kedvesen tett. A kedvessége most is határtalan, és rendkívül intelligens, okos, megbízható kutyus. Amikor együtt voltak, nagyon sokat tanult Parfétól, és már mindenki imádja, akivel találkozik, az idősek is nagyon jól fogadták az otthonban, nagyon örülnek neki. Eleinte, amerre mentem, követett, és csak akkor ment be a szobákba, ha nekem is volt ott feladatom. De mára ez megváltozott, amikor megérkezünk, ő is üdvözöl mindenkit, orrát odadugja az idősekhez, akiknek az érintés rendkívül fontos. Márta azt tapasztalta, hogy az idősek gyakran beszélnek egymással Serpáról, és olyankor előkerül a múlt, saját egykori kutyusukról mesélnek, akit nagyon szerettek. Kellemes órákat ajándékoz a fiatal labrador, ahogyan sorban végig járja a szobákat, és mindenkit meglátogat.

– Egyik lakónk, aki súlyos emlékezetzavarral küzd és még kommunikációs nehézségei is vannak, ennek következtében szorong, szemmel láthatóan boldog lesz és feloldódik, ha a kutyus betér hozzá. Egy másik néni nagyon szerette Parfét, és most ugyanúgy szereti Serpát is. Mesélt a lányának egy telefonbeszélgetés során róla. A lánya a készülékhez kérte a nővért, mert azt hitte, romlott az édesanyja állapota, nem hitte el, hogy nálunk valóban van egy kutyus…

Lelkileg és szellemileg sokat nyújt a kedves kölyökkutya az időseknek. A gondozóközpontban is nagyon nehéz időszakon vannak túl, amely egyformán megviselte az időseket és a gondozókat. Márta úgy fogalmaz, közösen próbáltak meg túlélni, egymáson segíteni, ezért most sokkal közelebb érzik egymáshoz magukat, mint korábban. A járvánnyal együtt járó bezártság és elszigeteltség feldolgozásában sokat segít a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola „tanulója”, Serpa, akinek a kedvesség a szakértelme.