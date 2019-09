Kutyavásárt tartottak Baracskán börtönkarrierre

Már csak azért is izgalmas betekinteni egy úgynevezett börtönkutyavásárba, mert kiderül, hogy erre a nagyon komoly területre milyen szempontok szerint választják ki az egyedeket. Baracskán múlt pénteken került sor egy ilyen eseményre, ahová a tenyésztők vihették az ilyen típusú karrierre szánt kutyáikat.

A Büntetés-végrehajtás (BV) Országos Parancsnoksága szolgálati kutyák beszerzése céljából vásárt hirdetett a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában. Izgalmas eseménynek ígérkezett, ahová már képzett öreg „rókák”, akarom mondani kutyák is érkeztek. Persze nem azért, hogy a „nyeretlen kétéveseket”, vagyis a hasonló feladatokban még járatlan kutyákat leiskolázzák, hanem azért, hogy megmutassák, hogyan is kell ezt csinálni. Különleges eseménynek ígérkezett ez minden szempontból – az intézetnek és az átlagolvasónak egyaránt. A magyar büntetés-végrehajtásban ugyanis közel 150 kutya teljesít szolgálatot, amelyeknek pótlása, frissítése mindig fontos feladat. Ezen a területen három „részlegre” kereshetnek ebeket: járőrőrkutyákat, kábítószer-keresőket és nyomkövetőket. A baracskai péntek reggelen is felsorakoztak a tesztelők, akik a szükséges dokumentum át- és a chip leolvasását követően nézhették meg, hogy az ügyességi feladatokban hogyan teljesítenek a vásárra hozott állatok.

Mint megtudtuk, szolgálati kutyának az az állat felel meg, amely azon az egészségügyi és fizikai teszten, amit a BV előír, keresztülmegy. A büntetés-végrehajtásban a német juhász és belga juhászkutyák vannak döntő többségében, de előfordul rottweiler és spániel is. A fajtajelleg mindig feladathoz kötött: a nagy testfelépítésű, erős fizikumú kutyák általában őrző-védő feladatokat látnak el, vagyis objektum- és területőrzést, a fogvatartottak kísérését, előállítási, szállítási feladatok biztosítását bízzák rájuk. De vannak olyan BV-s kutyák is az országban, amelyek kábítószer-kereső, nyomkövető, illetve mobil felderítő feladatok végrehajtására alkalmasak, náluk kevésbé a fizikum, inkább az orr, a tehetség, agilitás a fontosabb tényező.

A „jellem” szintén számít, vagyis azon túl, hogy hosszú távon is egészséges legyen a kutya, az is lényeges, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt, jó fizikumú legyen, azért, hogy a szolgálati feladatait a legjobb tudása szerint a kutyavezetővel együtt el tudja látni. A fizikai állóképessége olyan ügyességi feladatokon derül ki, ami megmutatja, hogy különböző zavaró tényezők között a kutya hogy tud dolgozni, hogy tudja azokat kontrollálni. Ez azonban a fizikai alkalmasság mellett utal az eb pszichés állapotára is. Az idegrendszerileg nem megfelelő egyedek ezeken a teszteken el szoktak bukni. Vagyis belőlük nem lesz börtönkutya.

A kiválasztott kutyák a beszerzési eljárást követően ahhoz az intézethez kerülnek, amely megvásárolta őket. Ott pedig bekerülnek a szolgálati állatállományba, és megismerkednek a leendő kutyavezetőjükkel – akivel közösen olyan alapképzésen vesznek részt, ami a későbbi feladatukhoz szükséges. Itt persze kiderül az is, ha esetleg valamiért mégsem jó a kiválasztott kutya. Akkor nem lép be a szervezet kötelékébe, karrierje itt véget ér, és keresnek neki civil gazdát. Felmerül a kérdés, vajon mi lesz a kiöregedett kutyákkal… Mint kiderült, a nyugdíjazott kutyákat a kutyavezetők általában hazaviszik, és boldog öregkort biztosítanak nekik. De arra is van lehetőség, hogy értékesítsék őket. Minden évben minősítik a börtönkutyákat, hogy alkalmasak-e még a feladatukra. Ha nem sikerül az alkalmassági, még kétszer megismételhető. Ám ha ezeken sem tudnak már teljesíteni, akkor megkezdhetik a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket.