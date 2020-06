Kutyajáték vásárlásánál kerüljük a könnyen szétrágható darabokat

A hagyományos gumilabdák mellett már számos különleges játékszerrel is megajándékozhatjuk kedvenceinket. Ezek nemcsak szórakoztatóak, de praktikusak is lehetnek.

A boltok kutyás részlegei általában tucatszámra kínálják a különböző sípoló, zenélő, guruló, repülő játékokat. Örök sláger a frizbi, a különböző méretű labdák, és nem ment ki a divatból a gumicsirke sem. A megfelelő termék kiválasztásánál érdemes néhány alapvető szempontot figyelembe venni. Saját és kutyánk érdekében kerüljük azokat a darabokat, melyeket szét tud rágni az eb, ugyanis ezzel a pénztárcánkat is kíméljük, hiszen nem kell hetente újabb játékszert vásárolnunk. Emellett elkerülhetjük azt a veszélyt is, hogy az emészthetetlen gumi- és műanyagjátékok lenyelt darabjai ártsanak kedvencünknek, ugyanis ezek akár bélelzáródást is okozhatnak.

Törekedjünk a fogbarát termékek vásárlására, ezt garantáltan imádni fogják a négylábúak. Erre jó példa lehet a kutyák számára gyártott teniszlabda, ami a hagyományossal ellentétben nem tartalmaz üveggyapotot, így kíméli a fogazatukat. Ha a kutyánk szeret rágcsálni, praktikus választás lehet valamilyen gumijáték. Ilyen típus esetén érdemes odafigyelni, hogy természetes gumiból és ne latexből készüljön a termék. Egyes darabok – kialakításuknak köszönhetően – rágás közben masszírozzák a kutya ínyét, ezáltal csökkentik a fogkőképződést is. Az utóbbi években divatosak lettek azok a termékek is, melyekbe jutalomfalatokat rejthetünk, így a játékeszköz már önmagában is leköti a kutya figyelmét, hiszen igazi kihívást jelent számára a finom falatok felkutatása. Ezeknek a típusoknak a kissé lustább, ám hasukat imádó kedvenceink sem tudnak majd ellenállni.