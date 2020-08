Különleges kutyafajták, érdekes tulajdonságok

Az alábbi kutyafajtákkal, megeshet, soha az életben nem fut össze a kedves olvasó. Ha mégis, akkor az azt jelenti, hogy nagyon ritka fajtát láthat. A duplaorrú kutyától kezdve az afrikai szavannák villámgyors agaraiig sokféle kevésbé ismert kutyafajtát tenyésztett ki az ember. Íme néhány.

● Ha egy kisebb termetű, vizslának látszó kutyával találkozunk, amelyiknek mintha két orra lenne összeragasztva, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a világ egyik legritkább kutyafajtájával van dolgunk, a catalburunnal. A török vizslának is hívott eb nagyon ritka, nem sok él belőle, és a származása sem egészen tisztázott. Vadászatokra használják, de családi kutyaként is megállja a helyét.

● Az azawakh sokak számára tűnhet ijesztően soványnak, pedig valójában ilyen a természetes alakja. Az egyik legősibb kutyafajta, az agarak családjához tartozik. Afrikából származik, ahol vadászatokra használták. Európában azonban elegáns családi kedvenc, amelyről jobb, ha tudjuk: egygazdás, magának való típus. Szépsége és gyorsasága magáért beszél.

● A norvég lundehund nem a külseje miatt különleges, ezért megeshet, hogy simán elmennénk mellette egy kutyakiállításon is. Ez a kis termetű északi kutyafajta rendkívül rugalmas, a fejét például teljesen hátra tudja hajtani a háta közepéig, a lábai pedig speciálisan alakultak a tenyésztés során. Ezt a kutyát ugyanis lunda nevű madarak vadászatára tenyésztették ki, amelyek különleges természeti viszonyok között élnek. Hat ujj van minden lábukon, s több részre osztott párnácskák segítik a megfelelő mozgást.

● A karolina az indiánok kutyája volt, most is inkább csak Amerikában található meg. Állítólag Krisztus előtt 1000-ben már létezett, és az indiánokat segítette jelenlétével. A nyájat őrizte, és vadászott is, ha kellett, jelenleg is munkakutyaként tartják számon. Kicsit hasonlít a német juhászra, de annál kisebb, mozgékony fajta.

● Vizslaszerű, mégis különleges az az amerikai kutyafajta, amelyik leopárdmintás bundájával tűnik ki a többiek közül. A neve is erre utal: a catahoula leopárdkutya az indiánok körül élő farkasok és az őshonos amerikai kutyafajták keresztezéséből alakult ki.