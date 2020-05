Kiszagolhatják a kutyák a koronavírust is?

Köztudott, hogy a kutyáknak rendkívül jó a szaglásuk, s az is, hogy ezt a tulajdonságukat számos esetben felhasználta már az ember a sérültek felkutatásától a drogkeresésen át bizonyos betegségek felismeréséig. Ez utóbbi miatt merült fel amerikai és londoni kutatókban, hogy a koronavírus kiszagolására is alkalmas lehet az ember barátja. Az ezzel kapcsolatos kutatások, a hírek szerint már meg is indultak.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Izgalmas lehetőségeket tartogatnak azok a kutatások, amelyekről nemrégiben számoltak be a nemzetközi hírekben: a Londoni Egyetem és a Pensylvaniai Egyetem kutatói ugyanis jelenleg is azon dolgoznak, hogy megtudják, vajon a kutyák alkalmasak-e a koronavírus kiszagolására. Jelenleg labradorokkal folyik a kutatás, amelyeknek koronavírusos és nem beteg emberek vizelet- és nyálmintáit mutatják meg, vajon különbséget tudnak-e tenni közöttük. Ha sikerrel járnak, a Covid-ra kiképzett kutyákkal repülőtereken, kórházakban s egyéb forgalmas helyeken is kiszagoltathatják a beteg embereket. Sőt, ennél is továbbmentek: a cél az, hogy ezt a tudást felhasználva olyan digitális teszteket alkossanak, amelyek a kutyák orrához hasonlatosan érzékelik a vírust.