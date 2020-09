Kergeti a kutya a saját farkát? Cukinak tűnhet, pedig komoly probléma is állhat mögötte

A kölyökkori farokkergetés azt mutatja, hogy nem éri elég inger az ebecskét.

A játék, foglalkozás alapvető fontosságú neki. Ha nem növi ki felnőtt korára, akkor gyanakodni kell. Ha a farokkergetés felnőtt korban is megmarad, szorongás, stressz, nem elegendő inger lehet az egyik ok. Mindenképpen érdemes megfigyelni, társulnak- e hozzá más tünetek. Ha harapja a bőrt, vakaródzik, házhoz dörgöli magát, akkor élősködők, bőrbetegségek, allergia is lehet az okozója. De okozhatják idegrendszeri betegségek is, a kényszeres viselkedést ezért mindenképpen ki kell vizsgáltatni.

Vezető képünk illusztráció!