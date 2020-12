Így ne tedd pokollá a karácsonyt magad és házikedvenced számára!

Az év végi ünnepi időszak nem csak minket terhel le, hanem szeretett házi kedvencünket is.

A sürgés-forgás, a díszek és az ételek mind-mind egy-egy veszélyforrást hordoznak magukkal kisállataink számára. Ha ez az első karácsonyod a kutyáddal, macskáddal, vagy csak nem vagy teljesen biztos a dolgodban, cikkünk hasznos információkkal gazdagíthat.

Stressz

A szó, amiért egyikünknek sem kell felcsapni az értelmező kéziszótárt. Jelen esetben viszont több dolgot is értünk ezalatt. Először is, és talán a legfontosabb, ha mi feszültek vagyunk, azt megérzi a kisállatunk is. Ha látja, hogy bármelyik percben robbani tudnánk, őt is veszélybe sodorjuk, és nem azért, mert hatósugáron belül van, épp ellenkezőleg, nem lesz ott. El fog bújni és menekülni. Felborítjuk a nyugodt életmódját, ami miatt előfordulhat, hogy alom helyett más területet választ magának kényes ügyeinek elintézésére. (Ez csak egyetlen példa a reakciójuk repertoárjából).

Bár az idei pandémiás helyzetben nem sok helyütt lesz rá példa, meg kell említeni, hogy a stresszfaktort növelheti az, ha huzamosabb ideig távol maradunk kedvencünktől. Ugyanez igaz akkor is, ha mi vagyunk a házigazdák, és hozzánk csődül haza a család. A sok új ember, akivel adott esetben nem találkoznak olyan rendszerességgel, szintén kizökkentheti őket megszokott életterükből.

Az új illatokról már nem is beszélve. Akár főzés/sütés terén is. Rengeteg új inger éri kisállatunkat, amit csak egy rutinos gazdi tudhat előre, hogyan fogja érinteni kedvencét.

Főzés/sütés

Ügyeljünk arra, hogy védencünk véletlenül se férhessen hozzá emberi italokhoz, ételekhez, magunkra pedig azért, hogy szándékosan ne is adjunk nekik. Az emberi ételek ugyanis, mint neve is hordozza, nem kedvencünknek valók. Már majdnem minden üzletben tudunk venni számukra fogyasztható finomságokat, vagy akár elkészíthetjük nekik mi magunk is. De csak azért, mert szépen néz, ne adjunk neki a bejgliből (se)! Rengeteg ellenérvet lehetne felsorakoztatni, amik közt mindenképpen szerepelne, hogy a csokoládé például mérgező kutyára és macskára egyaránt. Ne adjunk nekik alkoholt, semmilyen formában. Kerülendő még a hagyma, citrusfélék, illóolaj, kelt tészta. Az élesztő gyomorelzáródást okozhat a kutyáknál, az avokádó, mazsola és némely szőlőfajta pedig veseelégtelenséghez vezethet. Nem hangzik túl ünnepien, igaz?

Karácsonyfa, díszek

Bármilyen fenyőről is legyen szó, egy biztos, hogy nem lesz biztonságban kedvencünktől. Új dolog, tehát birtokba kell venni. Tele van mindenféle izgalmas, játékszernek tűnő függővel, csörög, zörög, színes. Magyarországon ráadásul hagyomány a szaloncukrot is fára tenni, és mint fentebb olvashatták, a csokoládé mérgező házi kedvenceinkre, tehát mindenképp érdemes elkerülni, hogy bármilyen úton-módon is hozzáférjenek. Legjobb, ha olyan helyiségben próbáljuk elhelyezni, ahol nem férhetnek hozzá. Amennyiben égősorral is körbefuttatjuk, ne hagyjuk felügyelet nélkül. A zsinór elrágása hatalmas csábításnak bizonyul, ami áramütéshez vezethet. Kerülendők még a törékeny díszek is, hiszen a darabkákkal/szilánkokkal megvághatják tappancsukat, szájüregbe kerülve is fájdalmat okozhatnak.

Ha minden igyekezetünk ellenére megtörténik a baj, ne késlekedjünk szakemberhez fordulni, szeretett kisállatunk élete múlhat rajta!