Hogy kedvencünk is boldog legyen az ünnepi időszakban

Jó lenne, ha az étel helyett szeretetből adnának többet a gazdák kedvenceiknek az ünnep idején – fogalmazott az állatorvos, mikor arra kértük, mondja el, mire érdemes odafigyelni ebben az időszakban!

A problémák leggyakoribb okozói: csont, szálka, alkohol

Sokan otthon vannak ünnepek idején, s mint tudjuk, ez alatt az idő alatt sokat is esznek – és ezt megosztják a kutyával. Olyat is, amit egyébként nem vagy nem olyan mennyiségben, mint amennyit szoktak. Lorászkó Gábor fehérvári állatorvos kérésünkre segít, mire figyeljünk oda az ünnepvárás idején:

– A liba és a többi szárnyas csontja rideg, kemény, s ha a kutya nem szokott hozzá, baj lehet belőle. Néhány csont ugyan nem tudja kibökni a belet normális körülmények között, mert a bélben és a gyomorban sokat veszít keménységéből, rugalmassá válik, s így beveszi a „kanyarokat”. De székrekedést okozhat, s ha sokat eszik belőle, lerakódik a belekben, mint egy farakás és leállítja a perisztaltikát. Nagy baj lehet ebből – világít rá az állatorvos. Nem jó ötlet a kocsonya sem, amiben csont lehet. A sertés ujjperc csontjai kemény kocka alakúak, amiket a kutyák nem roppantanak el, csak lenyelnek. Összegyűlve a bélben ez is székrekedést okozhat.

A kutya, mint tudjuk, falánk állat, annyit eszik, amennyit kap. Ezért, ha halat adunk neki, óvjuk őt a szálkától, mert az is veszélyes lehet számára. – A ponty bőrét megkaphatja, de a szálkáját ne! – mondja Lorászkó Gábor. Ha túl sokat kap kedvencünk, azon se csodálkozzunk, ha hány vagy hasmenése van. – Neki ugyanis fele olyan hosszú a tápcsatornája, mint az embernek, így az emésztésnek nagyon feladjuk a leckét, ha túl sokat adunk neki. Ráadásul a kutya nem rág, csak darabol, így még gyorsabban jut le az étel a gyomrába.

A csokoládé mérgező!

Az édességet pedig úgy általában kerüljük, szögezi le a szakember: – A kutyának semennyire nincs szüksége rá. Persze, megeszi, ha megkapja – nem ebből kell kiindulni, hiszen a kutyakakit is megeszi a kutya. Egy szelet párizsinak pontosan úgy örül, mint egy szaloncukornak. S mint tudjuk, a kakaótartalmával arányosan mérgező a csokoládé. Túlélénkítést okoz, mintha túl sok kávét inna az ember. Megjegyzem, komoly mérgezéssel alig találkoztam, csak akkor, ha nagyon aktív kutya fogyasztott túl sok csokoládét. És bizony 10 deka csoki egy pici kutyánál már halálos dózis. Az lenne a jó, ha szeretetből kapnának többet kedvenceink, nem az ételből. A telegyomrú, nem békén hagyott kutyánál ráadásul a bélcsavarodás veszélye is fennáll. Törekedjünk a mértékletességre – legfeljebb egy-egy falattal kínáljuk meg négylábú családtagjainkat.

Az alkoholt is sajnos külön ki kell emelni: – Nem vicces egyáltalán – mondja szigorúan az állatorvos, aki tudja, vannak, akik szeretik nézni, ahogy az alkoholtól dülöngélnek az állatok. A szakember találkozott már olyan, a túlaltatáshoz hasonlatosan mélyen alvó kutyával, amellyel alkoholt itattak, s nem lehetett magához téríteni. – Buta vicc, ne engedjük a vendégeknek se, hogy ilyenekkel játsszanak!

A karácsonyfa szintén veszélyforrás lehet

Érdemes odafigyelni arra is, hogy ne maradjon elöl ínycsiklandó étel olyan helyen, ahol azt a kutya eléri – garantált, hogy megtalálja a pillanatot, amikor megdézsmálhatja. S bizony ilyenkor nyeli mindenestül: hústűvel, a rablóhúst bambuszpálcával együtt. Ennek pedig gyakran műtét a vége… A karácsonyfa szintén veszélyforrás lehet – macskáknál, kutyáknál fel kell mérni az elrántás lehetőségét is. Macskánál ráadásul a díszítőszalag okozhat pluszban gondot, hiszen a cica szívesen játszik vele – sőt, meg is eszi, hiszen azt hiszi, le tudja nyelni. De a szalag mintha sosem akarna elfogyni… – Volt olyan macska páciensem, akiből elöl és hátul is kilógott a szalag, középen pedig ráfűződött a belére. Ezt a helyzetet is csak műtéttel lehet orvosolni…

Az ajándékok csomagolóanyagait a cicák szintén imádják – de vigyázzunk, nehogy megfulladjon tőle! A nagy méretű, vékony műanyag zacskókba szívesen belebújnak, de kijönni onnan már nem tudnak… Számos veszélyre oda kell tehát figyelnünk, olyanokra is, amikre hétköznapokon kevésbé. Kedvenceink trükkösek – akkor tudunk jól felkészülni, ha bármit képesek vagyunk kinézni belőlük…