Hofman Viktória megmutatja a gazdáknak, hogyan kerülhetnek egyensúlyba kedvencükkel a víz felszínén is

A nyár izgalmas lehetőségeket tartogat azok számára, akik kutyáikkal együtt szeretnék élvezni a vízi sportok örömeit.

Hofman Viktória évtizedes tapasztalattal rendelkezik a kutyák képzése terén, s régi álma volt, hogy két kedvence, a kutyák és a szörf valahol egybe forrjon az életében.

– A kutyatréner, akinél dolgoztam, ismertetett meg ezzel a lehetőséggel. Amint felfedeztem a sup világát, rájöttem, hogy ez az a sport és kikapcsolódás, melyet kutyával is lehet űzni – meséli a kezdetekről Viktória, aki, amint megismerte a sup adta lehetőségeket, megtanult róla mindent.

– Fontos volt, hogy mindennek, amit erről tanulok, köze legyen a kutyákhoz. Így már a kezdetektől arra koncentráltam, hogyan lehet ezt a fajta vízi sportot kedvencünkkel is megszerettetni. És egyszer csak ott találta magát a Balatonon Csúzlival és Lizivel, két szeretett kedvencével.

– Akkora fless volt az életemben az, hogy ezt meg tudtam csinálni, hogy továbbképeztem magam, s oktatója is lettem, mégpedig kutyával. Alapvetően úgy is indultam neki, csak a kutyás része érdekelt, és ez most is így van – teszi hozzá a fehérvári kutyatréner.

S hogy mi a jó és élvezetes ebben az egészben?

– Együtt vagy a kutyáddal – magyarázza, hozzátéve, hogy ez az elfoglaltság egyensúlyteremtés mindenféle szempontból. Merthogy a kutyával együtt kell dolgozni, lélegezni, érteni kell egymást lelkileg. Egy hullámhosszon kell lenni, s nem mellesleg fizikailag is meg kell tartani a deszkán az egyensúlyt. Különben borulás van…

– A saját kutyáimmal nagy szerencsém volt, mert olyan beállítottságúak, mint én. Csúzli és Lizi magától ráment a deszkára, nem kellett szoktatnom őket ehhez – meséli Viktória, akivel Csúzlinak, a háromlábú kutyának nagy szerencséje volt. – Vele kapcsolatosan a fizioterapeuta mondta, hogy sok egyensúlygyakorlatot végezzek, erre pedig a sup tökéletes volt. Nagyon élvezte a feladatokat – teszi hozzá a kutyássup-tréner, aki ráadásul egyszerre a két kutyával is szokott supozni. Bár mára az öregebb, Lizi már nem kívánja annyira ezeket a feladatokat, így most Csúzli a partnere. A supon evezni kell, nem olyan, mint a klasszikus szörf. Ennek a fajta sportnak a szélcsend és a tükörvíz kedvez, éppen ezért lehet nemcsak sport, de lazulás és szórakozás is egyben. Főleg naplemente idején…

Persze nem minden kutya született deszkára, a gazdák azonban, akik szeretnék megtanulni a kutyás supozást, sok segítséget kapnak Viktóriától.

– A parton kezdjük a szoktatást a deszkához. Hiszen sokféle típusú kutya van. Van, amelyik még fürödni sem szeret, de azt szoktam mondani, itt nem is fürödni kell, hanem a deszkán lenni. Nem is annyira az a jó, ha túlságosan vízimádó, mert akkor mindig leugrál a deszkáról – tudjuk meg, ahogy azt is: a jutalomfalat vagy a labda jó szolgálatot tehet tréning idején, s egy idő után már a kutyamellény sem szokatlan a négylábúnak.

– Nem azért van rajta, mert baj lehet, hanem azért, mert van rajta egy fogó, amivel vissza lehet húzni a kutyát a deszkára, ha vízbe esne. A tréner a Balaton után megtalálta a lehetőséget a Velencei-tónál is, ahol egykét tréningező kutyagazda párossal szokott dolgozni, s ahol már jól ismerik a helyiek.

– Tudják rólunk, hogy nagyon odafigyelünk a partszakaszra, nem engedjük el a kutyákat. A célunk az, hogy mindenki jól érezze magát, s élvezhesse a vízi felfrissülés örömeit.