Játék és tanulás jellemzi a Herosz kutyás-macskás táborát

Tanulással egybekötött gyermektábor zajlott múlt héten a Herosz Székesfehérvári Állatotthonban, ahol a kutya- és macska­oviban is felpezsdült az élet.

A Herosz Székesfehérvári Állatotthonban már 1995 óta szerveznek a mostanihoz hasonló táborokat. – Az elején, amikor kezdtük, még kevesebb feladat volt. Akkor még tudtam öt turnust is szervezni egy évben. Mivel alapvetően én vagyok a gyerekekkel az idő nagy részében, és nekem ezt munka mellett kell csinálnom, most már gyakorlatilag egy évben csak három turnust tudok meghirdetni. Tehát minden nyári hónapban egyet – emelte ki Krepsz Gyöngyi, a Herosz Fejér Megyei Szervezetének titkára, az állatotthon vezetője.

Gyöngyi elmondta, a programot tekintve szeret lépésről lépésre haladni, hogy a gyerekek minél többet tanuljanak az állatvédelemről. A hétfői nap mindig az ismerkedésről szól, egymással, a helyszínnel, az állatokkal és a szabályokkal. A hét további részében minden napnak van elméleti része ismeretterjesztő céllal, ez lehet akár vetítés, játékos teszt kitöltése és a jó válaszok megbeszélése vagy érzékenyítő játék. A tábor során nem csak a kutyákkal és a macskákkal foglalkoznak a résztvevők, legutóbb Szűcs Antal, a Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke a gazdasági haszonállatokról beszélt a gyerekeknek. – Hiszen egy állatvédő szervezetnek ez is hozzátartozik a feladatához. Itt a menhelyen volt már sertés, kecske többször is és volt, hogy kacsák, baromfik kerültek be – mesélte az állatotthon vezetője.

– Tulajdonképpen az a lényege az egész tábornak, hogy közvetlen élményeket szerezzenek. Miközben itt vannak délutánonként az állatok között, látják azt, hogy most jött egy vendég, hozott, vagy vitt egy állatot

– emelte ki a lényeget Krepsz Gyöngyi. Mint mondta, így arról is tudnak beszélgetni a gyerekekkel, miért kerül hozzájuk egy állat, mi történik vele a menhelyen, mi történt vele előtte és hogyan történik az örökbefogadás.

A nap folyamán viszont az állatoknak szükségük van a pihenésre is, ezért többször iktatnak be benti foglalkozást is. – Nagyon lelkesek a gyerekek, de elfáradnak az állatok. Élvezik egyébként, ez szocializáció szempontjából nagyon jó dolog, hogy bemennek a felnőtt macskák, a kölyökcicák, a kölyökkutyák közé – hangsúlyozta a tábor vezetője. A programot néha az élet felülírja, Gyöngyi pedig igyekszik felhasználni ezt a nevelőmunkában. Így volt a múlt héten is, amikor egy sün került hozzájuk, a gyerekek pedig közvetlenül tanulhattak többek között a táplálkozásáról.

Egymásnak adják a stafétát

Az állatotthon vezetője elmondta, nemcsak évről évre visszatérő gyermekek érkeznek a táborba, de testvérek is adják egymásnak a stafétát. Később pedig, amikor középiskolásként már a korábbi táborozók nem vehetnek részt a programokon, közösségi szolgálatuk teljesítésére térnek vissza az állatok közé. Gyöngyi elmondta, sokszor előfordult már, hogy egy-egy tábor végén új kedvenccel mentek haza a családok. A tábornak köszönhetően sok olyan személlyel, családdal találkoztak és kerültek kapcsolatba, akik segítséget nyújtottak számukra például adománygyűjtés formájában.

Hogy a gyerekek mennyire szeretik az állatotthonban töltött hetet, jól mutatja, hogy az idei három tábor már májusban betelt, és többen lelkesen bólogatva mondták, jövőre is részt vesznek a programon.