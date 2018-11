Gringa újjászületése és nagy utazása

Lima tízmilliós metropolisz Peruban, Kairó után a világ második legnagyobb olyan városa, amely sivatagra épült. A turisták látogatta takaros központi részét kopott és elhasznált külső negyedek övezik: rácsokkal védett boltok, porban araszoló autósorok, utcai árusok, gyanús alakok, gazdátlan kutyák falkái… Dél-Amerikának ez olyan arca, amit nem nagyon hirdetnek az utazási irodák, mint ahogyan azt sem, hogy a perui kokain mennyire jelen van a hétköznapokban.

Van tehát nélkülözés és veszély az utcán bőven, ahol a mi léptékeink szerint elég olcsó az emberélet. Márpedig ahol könnyen osztják a golyót a gringónak (aki van annyira ostoba, hogy nem adja át azonnal az értékeit a rablóknak), ott nincs becsülete az ember legjobb barátjának sem. Amerre járunk, kutyák falkái keresik a betevőt, a túlélést. Ezerszám van belőlük mindenfelé: többnyire gazda nélkül élnek, abból, amit néhány jótét lélek vet nekik időnként.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Limában egy segélyszervezet önkénteseként dolgozott a magyar nő, Éva, aki a magányát osztotta meg egy olyan kutyával, akire félholtan bukkant rá. Csak vonszolta magát szegény pára: ahogyan mondani szokták, hálni járt belé a lélek. Rengeteget ütötték, mindenféle betegség rágta, ezért sokáig az sem volt biztos, hogy megéli-e a holnapot. Éva állatorvoshoz vitte, lassacskán táplálta, otthont adott neki és teljes szívéből szerette. Gringa – mert ez lett a keverék kutyalány neve – végül megerősödött, és bár a lelke örökre sérült marad, elfogadta új életét és megtanulta, hogy nem minden ember ellenség.

– Gringára 2015 végén találtam egy limai szegénynegyed utcáján, a San Juan de Lurigancho-ban. Nem nyomott még 10 kilót sem, és több betegsége is volt, a szőre is kihullott. Néhány napig az akkori főbérlőm lányának az állatklinikáján gyógyult, azután pedig hozzám került. Próbáltam családot találni neki, de senkinek sem kellett egy több mint 2 éves, bőr- és vérgyulladásban szenvedő kutya. Gringa sosem piszkított be, sosem rágott meg semmit, nagyon jól viselte a lakásban való életét, ami igen furcsa volt egy utcakutyustól. Igaz, nagyon félt az emberektől, vissza kellett, hogy szerezzem a bizalmát. Hozzászoktam, és mivel egyedül voltam, ő lett a legjobb barátom.

Éva számára azonban eljött a hazautazás ideje. Az szóba sem jöhetett, hogy megmentett lelki társát magára hagyja, hiszen az egyenlő lett volna a kutya halálos ítéletével. Megkezdődött tehát a mentőakció!

– Közeledett az idő, hogy Magyarországra utazzak, ám ahhoz, hogy Gringa is velem jöjjön, legalább 1600 dollárra volt szükségem, amivel nem rendelkeztem. Egy évvel az indulás előtt már szorgalmasan gyűjtöttem, és havonta fizettem egy limai klinikának, mert nagyon sok engedélyre volt szükség. Vizsgálatok és védőoltások követték egymást, háromhavonta féregteleníteni kellett, mikrochipet ültettek be, utazóládát kellett beszereznem. Már ott tartottam, hogy mindene megvolt, csak a láda hiányzott. Nagyon sok, Magyarországon működő állatvédő szervezetnek írtam, de sajnos sehonnan sem érkezett válasz: egyetlen kivétel akadt! A Kutya-segélyszolgálat Alapítványa azt üzente, megbíznak bennem és elküldenek 250 dollárt, amiből meg tudtam vásárolni a ládát. Boldogság! Gringa pedig azóta már Pákozdon kergeti az álmait.