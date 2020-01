Feketelistán a székesfehérvári nő, aki rejtélyes módon tünteti el az állatokat

Nincsenek tőle biztonságban sem kutyák, sem macskák, sem a még kisebb háziállatok. Egy fehérvári nőre vonatkozóan adott ki felhívást egy állatvédő szervezet, mert a hozzá kerülő állatok rejtélyes módon tűnnek el évek óta folyamatosan. Különös történet bontakozott ki…

Más megyéből érkezett a felhívás, hogy van egy nő Székesfehérváron, aki évek óta módszeresen ingyen elvihető kutyákat és egyéb háziállatokat keres. A Civil Állatvédők Zalai Egyesülete egyértelműen felhívta a figyelmet, hogy az általuk megosztott posztban szereplő nőnek senki, semmilyen körülmények között ne adjon állatot. Különös történet bontakozott ki a figyelemfelkeltő írásból, ugyanis kiderült: a nő – akinek nevét nem írhatjuk le, de nem is biztos, hogy érdekes, hiszen többféle néven bejelentkezett már az érintetteknél – tiltólistán van a menhelyeken és számos állatvédő, állatmentő szervezet is ismeri – országos szinten. Annyit azért sikerült kibogozni: hívta már magát Petrának, Rékának, Barbarának és Tündének is. A fehérvári nőt rendszeresen új és több kutyával látják, amelyeket néhány héten belül lecserél újakra. Soha senki nem tudta kideríteni, mi lett a korábbi egyedekkel. Egyesek szerint eladja, kiköti, elzavarja őket – de ezek mind csak találgatások. Megtalálni nem lehet, kiderült, hajléktalan, mindig máshol van, ráadásul rendszeresen új profillal kerül fel a közösségi hálóra.

A Fejér Megyei Hírlap többekkel beszélt, akik találkoztak vele, mentettek tőle kutyát. Egyikük így mesélt róla

– A hölgyet 5-6 éve ismertem meg. Mindig volt neki kutyája. Először azt gondoltam, milyen rendes… De aztán feltűnt, hogy újabb és újabb kutyákkal látom. Mindig érdeklődtem, hogy mi lett azzal a kutyussal, aki két hete volt nála. Frappánsan mondott valamit, nem az övé, csak megkérték, hogy vigyázzon rá, vagy elajándékozta… Mindig volt valami válasza. Akkor egy fehérvári romos házban lakott éppen aktuális ismerőseivel, és ott tartotta a kutyákat, macskákat. Általában egyszerre 3-4 kutyája volt, de volt, hogy öt, és mellette még macskák. Saját bevallása szerint hirdetés útján keresett ingyen elvihető kiskutyát, amelyért elmentek. Ilyen esetben a tulaj általában örül, ha megszabadul a szaporulattól, és nem foglalkozik vele, kinek adja, csak vigyék. De olyan is volt, hogy a megörökölt ház tulajdonosa a két német juhászra nem tartott igényt, és személyesen szállította oda őket. Látva a körülményeket, mégis otthagyta az állatokat. Akik sajnos megszöktek onnan. Egyik bekerült a menhelyre, másik nem lett meg, tudomásom szerint. Előfordult, hogy ismerősét kérte meg az örökbefogadásra, mert a menhelyeken már nem kapott kutyákat – mesélte nyilatkozónk, aki szerint a nő mindig füllentett az új kutyáról. Volt, hogy azt mondta, az ebek gazdái külföldre mentek nyaralni és megkérték, hogy vigyázzon rá.

Többször megkért engem is, keressek gazdát a nála lévő kutyáknak. Rengeteg kutya van, aki eltűnt tőle, és nem tudni, hova kerültek. Úgy fogalmaznék, először „kedveli”, gondozza az „új” kutyát pár hétig, esetleg hónapig, aztán ráun és megszabadul tőle. Szabadon engedi, kiköti valahova, erőszakkal rátukmálja, odaadja hasonló helyzetben lévő ismerősöknek, akik aztán nem gondozzák, szabadon engedik az állatot. Újabb és újabb kutya kell neki

– mesélt tapasztalatairól az illető.

– Aztán már bull típusú kutyákat is szerzett magának, akiket körbe kötött a romos ház köré. Ezeket a kutyákat is csereberélte. Sajnos azon kívül, hogy két szuka kutyáját ivartalanítottam és chipeltettem egy másik állatbaráttal karöltve, illetve mikor szólt, nincs mit enni az állatoknak, táppal láttam el őket, nem tudtam mást tenni. Hiába kértem, ne vigyen oda több állatot, mert magukat se bírják fenntartani, nem hallgatott rám és másra sem – fogalmaz nyilatkozónk.

Komoly bajok vannak vele

A nőnél állatvédők is jártak kint többször is. A Fema vezetője elmondta: többször hoztak el tőle kutyát. De mindig lesznek nála újak. A hozzászólók is jól ismerik: kiderült, nem csak a kutyák nincsenek biztonságban, viszi, vinné a macskákat, hörcsögöket is. Legutóbb egy japán akita volt nála, ki tudja, honnan szerezték? Egy másik fehérvári civil állatvédő is többször vitt el tőle kutyát, olyat is, akit láncon tartott. – Háromszor találkoztam vele személyesen, de látszik, hogy komoly bajok vannak vele… – mondta.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkérdeztük, nem került-e véletlenül a látókörükbe a nő. Mint kiderült, még senki nem tett feljelentést vele kapcsolatban.