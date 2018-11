Ezek a tündéri kutyusok és cicusok Rád várnak!

A Herosz lakói Fehérváron, a Takarodó út 5. alatt várják a gazdijelölteket.

Lujza

11 éves, ivartalanított szuka. Nagyon kedves, nyugdíjas kutya. Szereti, ha simogatják, de időnként egy kis magányra vágyik. Nincsenek nagy igényei, csak egy szerető gazdi, puha fekhely és egy kis gondoskodás.

Sarok

10 éves, ivartalanított nőstény. Az elsők között üdvözöl mindenkit a macskaházban, érdeklődve megy oda mindenkihez. Nem túl aktív, hiszen idősebb már, de szereti, ha simogatják és foglalkoznak vele.

Floki

1 éves, ivartalanított kan. Barátságos, közepesen aktív, érdeklődő, mindenhol ott van, ahol történik valami. A kennelekben nem érzi jól magát, egy mászó akrobata. Benti kutyának szeretnék örökbe adni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ruth

4 hónapos mudi keverék szuka. Eleven, játékos. Összebarátkozott a cicákkal, kutyákkal és baromfikkal is. E társak mellett szocializálódott is, jól viselkedik, de időnként besegít a kertészkedésben is.

Piki

1 éves, ivartalanított nőstény. Nagyon kedves, bújós, dorombolós cica. Érdeklődő, közvetlen mindenkivel, örül a simogatásnak, várja, hogy foglalkozzanak vele. Remek családi cica lenne gyerekek mellé is.

Ha valamelyikőjük megtetszett, érdeklődhetnek a 0630/985-8309-es telefonszámon vagy személyesen a Herosznál a Takarodó út 5. alatt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS