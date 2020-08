Érdekes és változatos munka Németh Mártié

A kutyakozmetika cseppet sem könnyű dolog, és nem csak azért, mert a gazdáknak és a versenyeknek egyre komolyabb elvárásaik vannak, hanem azért is, mert közben a legtöbb szépítkező mozog, sőt néha támad is. Ezt a hasznos hivatást űzi Németh Márti, vele beszélgettünk.

Mióta foglalkozik a kutyák bundájával?

– 2006-ban végeztem el a kutyakozmetikai tanfolyamot, de akkor már volt egy egyesztendős cavalier king charles spánielem, akivel jártunk kiállításokra, és már elő voltam jegyezve a második kutyusomra is. A kiállításokon tetszett meg a különféle fajták felkészítése és innen jött ez az egész, hogy kutyakozmetikus legyek.

Mi volt előbb, a kutyabolondság vagy a kozmetika?

– A kutyabolondság volt előbb, 12 éves koromban kaptam az első kutyámat, ő egy angol cocker spániel volt, nagyon tetszett már akkor is, ahogy őt mindig rendbe tette a kozmetikusa. A legjobban sikerült alkotásom még tanuló koromban volt, nagyon megmaradt bennem. Egy cocker spánielt csinálhattam meg és a gazdi agyba-főbe dicsérte, hogy milyen szép lett. Nagyon érdekes és változatos munka. Vannak nyírási trendek, és emellett minden fajtának megvan a maga stílusa is.

Harapta meg már kutya, karmolta már macska?

– Kutyaharapásra nem nagyon emlékszem, nagyjából ismerem már a kutyákat, akiket nyírok és amelyik olyan, kap egy szájkosarat. Tanuló koromban nyírtunk cicát, na akkor megfogadtam, hogy cicát nem szeretnék nyírni többet, mert nagyon megkarmolt és még meg is harapott. És, hogy miért nem félek? Nem tudom. Valahogy hozzászoktam az évek során a munkával járó helyzetekre.

Saját kutyái is vannak? Ők mindig hibátlan frizurával járnak, vagy úgy van ez, mint a suszterral, akinek lyukas a cipője?

– Természetesen mindig volt kutyám és őket próbáltam mindig rendben tartani, de sajnos ők már nincsenek. Idősek voltak és elpusztultak, és most úgy érzem, hogy nem lesz több kutyám, mert nekem ők voltak a minden. Azért házi kedvenc most is van, ugyanis egy ragdoll cicám futkos azóta a lakásban és persze az ő szőrét is napi rendszerességgel ápolom, és néha versenyre is viszem.