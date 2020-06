Elmosta az áradás a gyúrói állatmentő farmot

Nagy csapásként zúdult a Tordaszoo Állatmentő Farm gyúrói telepére a múlt hét végi árvíz. Pillanatok alatt érkezett, és az egész környéket elárasztotta.

Az állatokat menteni kellett, egyedül a lovak maradhattak a karámjaikban – nekik ugyanis „csupán” térdig ért a víz. Az újjáépítés, kármentesítés azóta is zajlik, a lehetőségeik, eszközeik azonban fogytán.

A Tordaszoo Állatmentő Farm gondozottjai és gondozói számára az elmúlt hét rendkívül nehéz volt. A hirtelen jött áradás gyakorlatilag elmosta a farm jelentős részét. Az állatokat nagyon gyorsan menteni kellett, a lovak pedig térdig érő vízből figyelték az eseményeket a karámjaikban. A takarítás, kármentesítés azóta is zajlik, mesélte a Fejér Megyei Hírlapnak Fedák Krisztina, a farm vezetője, aki fáradhatatlanul irányítja a munkálatokat. Önkéntesek segítenek nekik, s közben az állatokról is gondoskodni kell.

– Pár éve volt egy hasonló áradás, de az sem volt ekkora – mondja Krisztina sárlapátolás közben, s akkor is csak félig figyelve. Tekintve, hogy körülötte és gondozottjai körül felfordult az élet, amikor múlt hét végén özönvízszerű áradás érte el a farmot. Lapá­tolnak, elvezetnek, takarítanak, fertőtlenítenek azóta is, s mérik fel a károkat: tönkrement kutyaházak, újrarendezendő területek mindenhol. S közben fogy­tán a festék, a fertőtlenítő és a takarítóeszköz. Ez utóbbiakra nagy szükségük lenne, tudom meg, amikor megkérdezem, mivel segíthet az, aki szeretne. Ahogy kutyaház is kellene, tekintve, hogy sok közülük a vízben tönkrement.

Az állatokat szerencsére sikerült megmenteni, volt kutyus, aki szinte medencének használta a korábban szárazföldként ismert területet. A farmon jelenleg 250–300 állatról gondoskodnak. A farm állatmenhelyén olyan állatok élnek, amelyeket állatvédők mentettek meg, mert kidobták, bántalmazták, elhanyagolták, megunták őket korábban. Sorsuk jobbra fordulásáig, átmenetileg élnek az egyébként festői környezetben, ahol szívvel-lélekkel gondoskodnak róluk állatszerető emberek.

A farmon „szabadtartásban” vannak az állatok, a kutyák egy nagy közös karámban futkároznak napközben, és csak éjszakára mennek a felszerelt faházakkal ellátott kennelekbe. A telepnek állatorvos és szakképzett kutyatréner is segít, hogy rendbe hozzák a nehéz körülmények közül érkező mentett állatokat. Ebbe az egyébként is nehéz helyzetbe érkezett most az árvíz. Így tehát most a segítőknek lett szükségük a segítségre.