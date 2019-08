Egy baktérium, amely képes megváltoztatni a gazdaszervezet nemét

Mellékes kis baktériumnak tűnnek a szívférgek testében, mégis úgy fest, a Wolbachiák a bioszféra egyik legnagyobb hatású mikroorganizmusai. Hogy miért? Például megváltoztatják a nemét annak, amibe belekerülnek. Erről az izgalmas témáról mesélt a fehérvári állatkórház szakembere.

Az elmúlt harminc évben számos új fertőzés jelent meg Magyarországon, amelyek legfeljebb apró betűvel szedve szerepeltek az állatorvosi tanulmányok jegyzeteiben – ezek közé tartozik a szívférgesség is, amely egyre több kutyának keseríti meg az életét Magyarországon. Sokat beszélünk róla, de végül is ez is csak egy faj a sok fonálféreg közül, és rendelkezünk az egyes fejlődési alakjaival szemben hatékony gyógyszerekkel is. Éppen ezért most nem is erről a féregről lesz szó, hanem egy hozzá kapcsolódó különös baktériumról, amely rendkívül izgalmas kérdéseket vet fel a kutatók számára. Erről kérdeztük Tilly Pétert, a székesfehérvári állatkórház szakemberét.

Ez a baktérium csak nőnemű gazdaszervezetben tud tovább élni

– A szívféregben „éldegél” egy szimbionta baktérium, amit Wolbachia pipientis néven ismerünk. Amikor ezt először hallottam, elsiklottam felette, hiszen az egész világon mindenütt élnek baktériumok, miért éppen a fonálférgek volnának sterilek? – meséli az állatorvos, hozzátéve, hogy a Wolbachia amúgy egyáltalán nem szerepelt a bakteriológiai tanulmányaikban, ugyanis gerincesekben nem szaporodik. – Utánanéztem tehát, hogy mit lehet tudni róla, és leesett az állam! A Wolbachia nemzetségbe tartozó baktériumok úgynevezett obligát intracelluláris szimbionta szervezetek, melyek különböző ízeltlábúakat fertőznek – rákokat, csáprágósokat, rovarokat, de kimutatták már őket számos fonalféregfajból is. Becslések szerint a világ rovarfajainak mintegy 65–70 százaléka fertőzött vele. A fertőzés általában az anya révén kerül az utódokba, ezért erős szelekciós nyomás hat rá abban az irányban, hogy a gazdaállat utódai nőneműek legyenek. A hím állatok is hordozzák a fertőzést, de a baktérium bennük zsákutcába kerül, ahonnan már általában nem jut tovább az utódokba – világít rá a szakember. És itt jön ennek a különös baktériumnak a még különösebb képessége: képesek például nősténnyé alakítani – vagyis feminizálni – a fertőzött hím gazdaállatokat, megakadályozni, hogy a fertőzött nőstény hím utódokat hozzon létre, megölni a hím embriókat, szűznemzésre kényszeríteni az egyébként váltivarú állatokat. Továbbá inkompatibilitást okozni is képesek, vagyis terméketlenné teszik a fertőzött hím és nem fertőzött nőstény párzását, és ezáltal akadályozzák a nem fertőzött nőstények szaporodását.

E stratégiák által a Wolbachia-fertőzések alapvetően befolyásolják az ízeltlábúak populációjának dinamikáját és fajképződési mintázatait – így talán elmondható, hogy a bioszféra legnagyobb hatású mikroorganizmusai közé sorolhatók. A szívférgekben élő faj, a Wolbachia pipientis is számos ízeltlábúban és fonálféregben előfordul, egyesekben fertőző ágensként, másokban szimbiontaként. Számunkra azért fontos, mert a szívférgekkel nagyon szoros életközösséget alkot, a szívférgek valamennyi fejlődési stádiumában ott él, és jelenléte szükséges a féreg egészséges életfunkcióihoz.

– Ezzel fontos terápiás eszközhöz jutottunk a szívférgesség elleni küzdelemben, hiszen a Wolbachia doxiciklinnel elpusztítható, és ez jelentős mértékben gyengíti a férget – a 30 napos doxiciklin-kezelést a féreg eliminálását célzó előkezelés részeként javasolják az ajánlásokban – emelte ki a szakember.