Csepp a tengerben: galgók magyar hazája

Sokan hallottak már a magyar galgómentő csapatról, melynek utolsó expedíciója fél éve volt. Az állatvédők számos, Spanyolországban a vadászatokat követően halálra ítélt agár mentésében és örökbefogadásában vettek részt. Azóta a legtöbb megmentett galgónak igazi otthon jutott – itt, Magyarországon. Vajon hogy illeszkedtek be a magyar gazdik mindennapjaiba?

A magyar galgómentők, hivatalosan a Hungarian Galgo Rescue Team vezetője Nagy Henriett, aki már jól ismeri azt a negyvenöt spanyol agarat, akiknek Magyarországon kerestek új, szerető gazdát. Nem volt könnyű dolguk, volt, amelyiknek könnyen, míg másoknak nehezebben lett új otthonuk.

Ezek az agarak a testi és lelki sérülések számos formáját mutatják

– Minden kutya kicsit más, eltérő igényekkel és életháttérrel érkezik. Az eddigi mentettjeink között vannak egészen fiatal példányok. Róluk valószínűleg nagyon gyorsan kiderült, hogy a többiekhez képest kevésbé erős a vadászösztönük, vagy egyszerűen csak nem teljesítettek jól, így hamar leadták őket a spanyol menhelyek egyikén. Az ő esetükben a szocializáció, a nevelés és a kapcsolat építése a gazdik legnagyobb feladata – mondta Henriett. De vannak olyan 3–5 éves galgók is, akiket sérülés, lemorzsolódás miatt „selejteztek” a spanyol vadászok. A mentések után hamar kiderült: ezek az agarak a testi és lelki sérülések legváltozatosabb formáit mutatják. A félelem, a folyamatos rettegés mellett a fizikai bántalmazás nyomai is felfedezhetőek legtöbbjükön. És ők még jól jártak – vélekednek a galgómentők, ugyanis az, hogy ezeket az agarakat leadták a vadászok a menhelyeken, azt jelenti, hogy ők már nem akartak élni a tradicionális kivégzési módszerekkel. Nem ritka, hogy megkérdőjelezik ezeket a szokásokat a világban, éppen ezért készültek és debütáltak a közelmúltban olyan videók, melyekben maguk a vadászok beszélnek kendőzetlenül arról, hogy az állat csak egy eszköz.

A Magyarországon otthonra lelt galgók egy része vidéki, mások városi életet élnek. – Figyelünk arra, ki, milyen környezetben érzi majd jól magát, ezért is van a részletes, örökbefogadást megelőző kérdőívünk és a javasolt többszöri látogatás.

Mindig a kutya választ, ha működik a kémia, akkor az agarak mindent megtesznek a gazdikért. Sokan a korábbi múltjuk ellenére például cicák mellett élik életüket, de gyakori, hogy odavannak a gyermekekért, a nagymamákért. Nincs mit tagadni, előfordul a férfiaktól való általános félelem, ezen lehet és kell is dolgoznia a gazdiknak. Hosszú folyamat, de minden perce megéri – tette hozzá Csörgő Tímea, önkéntes. A csapat nyilatkozata szerint a következő expedíció még várat magára, de szerencsére a támogatók továbbra is szívükön viselik a galgók ügyét. Így szerepelhettek már a spanyol agarak magyar reklámfotókon is – egy prémium márka fürdőszobai és konyhai termékei mellett, mókázós fotókon láthatta őket a közönség. Ezek a figyelemfelkeltő aktivitások segítenek az alapítványnak, hogy a galgók ügye folyamatosan fókuszban maradjon, ugyanakkor fantasztikus érzés boldognak és kiegyensúlyozottnak látni a mentett ebeket. Amíg a csapat tagjai a korábbi mentettek életútját követik, addig minél több embernek kell hallania a galgók szomorú helyzetéről. Magyarországon több összefogás mutatta meg az elmúlt hónapokban, hogy a jó ügyért sokan hajlandóak tenni. Számos módon segíthetünk, ez a negyvenöt kutya is civil összefogás eredményeként menekült meg. Az életük csepp a tengerben, de nekik ez a minden, esély a boldog, szeretetteljes életre.