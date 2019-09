Csak akkor vásároljunk kis kedvencet, ha a megfelelő feltételeket bizonyosan meg tudjuk adni neki!

Az állattartáshoz sok idő és türelem kell. Gondoskodni kell arról, hogy kedvencünk jól érezze magát a bőrében.

A három legkedveltebb kisállat a hörcsög, a tengerimalac és a nyúl – tudtuk meg egy székesfehérvári díszállat-kereskedés vezetőjétől. Tapasztalata szerint a vevők nagy része gyerekes család vagy frissen összeköltözött párok, akik mintegy „első gyerekként” tartják a kisállatokat, mert szeretnének gondoskodni valakiről. Engedélyköteles állatot nem árulnak, viszont a náluk is megvehető királypiton úgynevezett ­CITES-­papírral rendelkezik. Ez az irat a veszélyeztetett fajok kereskedelmének ellen­őrzését szolgálja, megakadályozva azt, hogy állatok és növények ezrei a kihalás szélére sodródjanak. Az iraton fel kell tüntetni a tenyésztő nevét, hogy milyen állatról van szó, és az mikor született. Az állatok egyedi azonosítót, jelölést kapnak, zárt gyűrűt, mikrocsipet, esetleg tetoválást. A nagyobb papagájok – például a jákó, ara, kakadu – is a veszélyeztetett listán vannak, ahogy az európai szárazföldi teknősök is, tartásukhoz szintén CITES-engedéllyel kell rendelkezni.

Minden állat tartása sok elfoglaltsággal jár, napi szinten foglalkozni kell velük. A nyuszi, csincsilla nem szereti a meleget, hőgutát kaphat, de vannak állatok, amelyeknél a páratartalomra kell ügyelni, például a kaméleon esetében. Azt is megtudtuk az üzletben, hogy ritkán visznek vissza állatot. Mindig megkérik a vásárlókat, hogy gondolják át, melyik számukra a legmegfelelőbb kisállat, tudják-e biztosítani a szükséges körülményeket. A tengerimalacot legjobb párban tartani, ahogy erre a kereskedésben is felhívják a figyelmet.

Egy másik, legfőképpen halakkal foglalkozó székesfehérvári kereskedésben is jártunk a belváros peremén. Mint itt megtudtuk, halak között is vannak olyan fajok, amelyek csoportban szeretnek élni, de olyanok is akadnak, amelyeket egyedül kell tartani, s vannak köztük olyan fajok, melyek tartását betiltották. A kereskedés vezetője vásárlás előtt tájékoztatja a vásárlókat az egyes fajták igényeiről, a megfelelő tartásukról.

Csak abban az esetben vásároljunk állatot, ha a megfelelő feltételeket bizonyosan meg tudjuk adni az új kedvencünknek, figyelmeztettek a megkérdezett kereskedők. A beszélgetés során azt is megtudtuk, hogy nem vesznek vissza élő állatot, ezért is érdemes kétszer átgondolni, hogy el tudjuk-e magunkat kötelezni hosszú időre egy új lakótárs mellett.

Saját tapasztalatom szerint a papagájok igen hálás házi kedvencek lehetnek. Többen állítják, hogy a madarakat párban kell tartani, viszont ha a terveink között szerepel a madár beszédre tanítása, akkor ajánlottabb az egyedüli tartás. A párban tartásnál lehet vegyes ivarúakat tartani, de mindig a hímek legyenek többen, ugyanis a tojók hajlamosabbak a verekedésre. Tájékozódni kell arról, hogy egyes fajtáknak mekkora a helyigényük, de emellett természetesen röptetni is kell a madarat.

Nemcsak a saját igényeinket kell ezek után számontartani

Véleményem szerint a legjobb nekik egy röpde. Ez lényegében fa- vagy fémvázból épített tágasabb ketrec. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen többet tud mozogni a madarunk, nem hízik el. Gondoskodni kell számukra a megfelelő és változatos étrendről. A magok mellett nagyon szeretik a gyümölcsöket, zöldségeket, természetesen utána kell nézni, hogy mi ehető számukra és mi nem. Mivel a papagájok nagyon kíváncsiak, lehet nekik játékokat vásárolni, így nem fognak unatkozni, amikor egyedül vannak. Ha sikerül a bizalmukba férkőznünk, ami elég hosszú ideig is eltarthat, akkor rengeteg szeretetet fogunk tőlük

visszakapni! Az állattartás nagyon kemény munka. Nemcsak a saját igényeinket kell ezek után számontartani, hanem a kis kedvencünknek is biztosítani kell a számára legmegfelelőbb életszínvonalat, ami persze nem kevés pénzbe kerül. Az etetés és az esetleges gyógyítás nem kíméli a pénztárcánkat.

Nem minden állatorvos ért az egzotikus állatokhoz. A madarak, hüllők megbetegedése esetén érdemes olyan orvost keresni, aki rájuk specializálódott. Sok esetben ezek az orvosok nem találhatók meg a környezetünkben, előfordul, hogy utaznunk kell a kezelés miatt, ami időbe és pénzbe kerül.