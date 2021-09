Csak a szemükbe kell nézni! Szerető családra vágynak ezek az etyeki kutyusok

Biztos otthonra várnak az Etyeki Állatvédők Egyesület gondozottjai. Az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 06 70 339 3856.

Ezt ne hagyja ki! Hazudott Jakab Péter a verőlegényeiről

Dömper, másfél éves de még mindig úgy viselkedik mint egy szeleburdi kölyök. Tanítást, nevelést igényel ezért egy olyan gazda jelentkezését várják, akinek van tapasztalata.

Rocky, a kevesebb mint egyéves kan augusztus 20-án került a menhelyre. Nagytétény környékén, a Duna-parton találtak rá. A keverék kölyökben nincs chip, így kicsi az esély, hogy eredeti gazdája előkerül. A kötelező két hetet megvárták, Rocky már örökbe fogadható.

A menhely bölcsőde részlegének legújabb apróságai is gazdakereső sorba léptek. Közéjük tartozik a keverék kan, Bounty is, aki még nincs egyéves. A fekete-fehér kölyök várhatóan közepes méretű lesz, ha felnő. De az időt addig is szeretné egy szerető családban eltölteni.

Mars szintén a bölcsődés korból kilépő kölykök egyike. Még ő sem töltötte be első életévét, de az idő előrehaladtával feltehetően közepes méretűvé cseperedik. A fekete apróság még nincs ivartalanítva, ez a feladat sok minden más mellett jövőbeni családjára vár majd.

Bóbita hat hónapja él a menhelyen, és azonnal gondozói szívébe lopta magát bújós és szeretetéhes természetével. A négyéves szukát elütötték, miközben az úton kóborolt. Az autós bevitte az állatkórházba, de mivel chip nem volt benne, így az etyeki menhelyre került.

Bori felmenői között valószínűleg tacskó is lehet. A hatéves szuka kissé félénk, de nagyon igényli az emberek társaságát, viszont kezdetben gondozóitól is tartott. Amikor viszont biztonságban érzi magát, nagyon hálás a szeretetért. Társaival is nagyon jól kijön.