Vadászat és ösztön avagy coursing Soponyán

Az agarak már hosszú idők óta a vadászatban is jelen vannak az ember társaként. Csínján kell velük bánni: ha ösztöneikre hallgatnak, nincs megállás!

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Mindez – mármint az ösztönök feléledése – leginkább egy coursingen, vagyis a természetes nyúlvadászatot imitáló agársport során mutatkozik meg igazán az ebekben. A coursing keretében zajló versenyek, edzések nem kötött pályán zajlanak: egy zsinór végére erősített műnyulat fordítótárcsákon keresztül húz egy erre a sportra készült gép, cikkcakk alakzatban – ezt kell utolérnie a részt vevő kutyá(k)nak. A terep természetes: Soponyán egy, az ökocentrumon belül elterülő mező avanzsált coursingpályává. Az 500–1000 méteres pálya futamait általában párosával küzdik le az agarak, miközben teljesítményüket (gyorsaság, űzési kedv, követés, fordulékonyság és kondíció) kijelölt bírók pontozzák – tudtuk meg Gyóllai Emesétől, az egyéves Hungária Coursing Egyesület (HuCE) elnökétől. A versenyeken az első hat helyezettet díjazzák egy, szempontonként legfeljebb 20 pontig terjedő skálán.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ha elindul a műnyúl, az agarak űzőösztöne azt diktálja: futniuk kell – hangsúlyozza az elnök, aki azt is elmondja, hogy a verseny vagy edzés kezdetén egy üres futamot rendeznek. Ezzel biztosítják ugyanis a felhúzott pálya működését. A csalétek felzúgásakor a whippetek azonnal sírni kezdenek, hiszen jól ismerik a gép hangját. Az afgán agarak is hasonlóan viselkednek, kevésbé hangosak ugyan, de vehemensen figyelnek. Az üres futamot követően a műnyúl vonalát újonnan egy quaddal húzzák vissza.

– Az agarak versenyein a szájkosár használata kötelező; a tréningen a tulajdonos dönti el, alkalmaz-e szájkosarat a kutyáján vagy sem – magyarázza az elnök. A bemutató során jól látható: az afgán agár fordulékony, s amint közel kerül a műnyúlhoz, azonnal megkísérli annak elejtését, ezzel is megmutatva magas űzési kedvét. Egy magyar vagy egy kis angol agár (whippet) 60–70 kilométer/órás, az angol agár pedig akár a 90–100 kilométer/órás sebességet is elérheti. A kis olasz agár mintegy 40 kilométer/órával képes futni. Ami érdekesség, hogy – a coursing során különösképpen, de a mindennapokban is – a whippetek vérmérsékletére külön figyelni kell a gazdának, hiszen bennük él leginkább az ösztön, hogy ha műnyulat látnak, azonnal futásba kezdenek.

– A megfelelő gyorsulás mellett fordulniuk és olykor-olykor fékezniük is kell az agaraknak. Így elengedhetetlen, hogy megfelelő, például nem hepehupás terület álljon rendelkezésre – hangsúlyozza zárásképp Gyóllai Emese.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS