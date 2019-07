Kétnapos agárdi „kutyatár”

Az igazán szép ebek akár két CACIB címet is szerezhettek egy hétvége alatt az agárdi szabad strandon megrendezett nemzetközi kutyakiállításon, melyet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének (MEOE) székesfehérvári szervezete rendezett most szombaton és vasárnap.

Két önálló nemzetközi kutyakiállításnak felelt meg a szombat és vasárnap Agárdon, mindkét nap külön bírógárdával. Így azok az európai tenyésztők és kutyatulajdonosok, akik tehették, több napot is a Velencei-tó környékén töltöttek ezen a hétvégén. S azon túl, hogy ezzel a helyi turizmust lendítették fel – s vitték a környék jó hírét –, igazi látványossággal is szolgáltak. Remek lehetőség ugyanis a fehérvári MEOE kiállítása minden évben arra, hogy különleges vagy éppen népszerű kutyafajták igazi standard szépségeit mutassa be a hazai érdeklődőknek. A CACIB-okon ugyanis szinte minden évben felbukkannak olyan fajták, melyeket a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) „frissiben” ismert el önálló fajtaként, s kerülhetett be ezáltal a nemzetközi versenyek világába. Idén is akadt nem egy ilyen fajta, amelyek 2019-ben – akár Agárdon szerzett CACIB címeikkel – már konkurálhatnak az interchampionokkal.

A fehérvári MEOE-nak nagy rutinja van már a kutyakiállítások szervezésében, 2000 óta szinte minden évben elnyerte nemzeti vagy nemzetközi kutyakiállítások szervezésének jogát, amelyre a korábbi években Székesfehérváron, a Bregyóban került sor. Ám immáron negyedik éve szervezik a Velencei-tó partján a kutyakiállítást. Keller János, a fehérvári szervezet elnöke azt mondja, korábban a velencei evezőspályán voltak, de két éve ideális helyszínre leltek itt, Agárdon.

Az idei évben mindkét napra ezer-ezer kutyát neveztek, ami persze nem feltétlenül jelent kétezer ebet, hiszen akár mindkét napra nevezhették a gazdák, tenyésztők ugyanazt a kutyát is. Egész Európából érkeztek kiállítók, akik láthatóan nagyon jól érezték magukat a tóparton. Az agárdi CACIB-on az összes magyar fajta képviseltette magát, amelyre a szervezet ösztönözte is a tenyésztőket, ők ugyanis féláron nevezhettek. A népszerű fajták mellett az átlagember számára ritka vagy különlegesnek számító fajták is felvonultak a kiállításon: láthatott a nézősereg például bedlington terriert vagy éppen a még mindig kuriózumnak számító kínai meztelenkutyát, illetve malakit is. Ez utóbbi nem más, mint a török masztif, ami egy nagy, robusztus, erős kutyafajta. Nemzettársa, a kangal szintén megjelent a kiállításon – ezt a török pásztorkutyát például egy éve ismerte el az FCI mint önálló kutyafajtát, így azóta versenyezhet már a CACIB címért is – mutatott rá Keller János.

Vannak persze itt olyan fajták is, amelyek nemzetközileg még nem elismertek – ők ugyan törzskönyvet kaphatnak, versenyezhetnek a helyi és országos győztes címekért, de CACIB-ot, vagyis az FCI által elismert nemzetközi címet nem nyerhetnek. Ilyenek is jöttek: volt például moszkvai őrkutya, leopárdkutya és harlekin uszkár is Agárdon.