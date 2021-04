Brutálisan megvertek Zámolyon egy kiskutyát

Alig egy hónapja, hogy egy kora reggeli napon riasztották a Fema Állatmentőket Zámolyra.

Amikor csörög a telefon, még nem tudni, milyen esethez kell rohanniuk az állatmentőknek, de amint felveszik a kagylót, egy szívszorító történet is kirajzolódhat. Az említett reggelen egy hangos nyüszítést halló szomszéd tárcsázta őket. Zámolyon történt az incidens, egy chip nélküli kutya szökött be egy férfi udvarára. A férfi állítása szerint megijedt a négylábútól, ezért lécet ragadott. A kiérkező Femások leírhatatlan állapotban találtak rá az udvarban a bántalmazott jószágra. Bal szeme vérvörös volt, kidülledt, a kutya reszketett félelmében. Olyan súlyos ütéseket mért a férfi az állat koponyájára, hogy bal szemét az orvosi ellátás során ki kellett operálni, valamint a jobb szemére megvakult. A lelki sérülésekről már nem is beszélve. A Fema megteszi a szükséges lépéseket, feljelentést tesz!

Egy napsütéses délutánon érkeztünk az állatmentőkhöz, hogy személyesen is megismerjük az emberi kegyetlenséggel találkozni kényszerült kiskutyát. Hogy miért hivatkozunk rá így? Mert egy abszolút veszélytelen, kisebb termetű kutyával volt szerencsénk találkozni. El sem tudjuk képzelni, milyen mély lelki sebeket okozott neki az indokolatlan támadás, de a terápiás kutyák és a Femások által kapott mérhetetlen szeretetnek köszönhetően – érthető módon jó pár napba telt ugyan, végül kialakult a bizalom – kimerészkedett bokszából. Ebtársai segítségének hála, vaksága ellenére is egész jól kiismeri már a környezetét, és amint szagot fog, már szinte az ember ölében is találja magát. Nagyon bújós, végtelenül szeretetreméltó kis csodabogár Lécike, merthogy ezt a nevet adták a kis túlélőnek.

Az állatkínzás híre a TV2 csatornáját is megjárta, azóta többen is jelentkeztek, hogy Lécike gazdái lehessenek. Reméljük, hogy hamarosan szerető gazdára talál, és soha többet nem kell átélnie még csak hasonlót sem!