Bejegyezték az első koronavírus elleni oltást állatoknak

A járvány kezdetén számos kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy az állatok elkaphatják-e és továbbadhatják- e a betegséget.

A világban az elmúlt hónapokban több olyan esetet is észleltek, amikor állatokban fedezték fel a fertőzést. Emiatt néhány országban fejleszteni kezdték az állatok védelmére szánt vakcinákat. Elsőként Oroszországban kifejlesztett Carnivac-Cov nevű vakcinát jegyezték be, amit már 2020 októbere óta teszteltek kutyán, macskán és nyércen. A vizsgálatok szerint mellékhatást nem vált ki, és fél évig nyújt védelmet. Oroszország mellett az Egyesült Államok és Finnország is kísérleteket folytat a vakcina előállítására.

Az Egyesült Államokban több cég a nyérceket állította a fejlesztés középpontjába. Ennek oka, hogy a nyércek esetében kiderült, hogy nemcsak elkapni képesek a fertőzést, de vissza is tudják adni az embereknek. Dániában több mutációt is felfedeztek az állatoknál, ami miatt több mint 15 millió állatot öltek le, az esetet követően több probléma is felmerült. Az Egyesült Államokban előfordult, hogy egy nyérc farmról egy fertőzött állat megszökött. Ez hatalmas veszélyt jelenthet a vad populációra.