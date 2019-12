Az idei durrogtatás is százával űzi a kutyákat az utcára?

– Sajnos nem tudok pozitív irányú változásról beszámolni, az idei évben fokozottan éreztük azt a Herosz állatotthonokban – más szervezetek is –, hogy az emberek úgy szeretnének állatot tartani, hogy nekik csak a jó dolgok jussanak – szögezte le a Fejér Megyei Hírlap megkeresésére Krepsz Gyöngyi, a Herosz fehérvári állatotthonának vezetője.

Legyen az kutya, macska, nyúl vagy bármi más, a fontos, hogy legyen egészséges, viselkedjen tökéletesen, s persze magától tudjon mindent, mert a gazdának nincs rá ideje. Szomorú tapasztalatok ezek, és a Herosz állatgondozói főként ezzel találkoznak: – Ha bármi nehézség adódik, elvárják, hogy valaki megoldja helyettük, vagy könnyedén meg­válnak az állattól. Majd ha megint eszükbe jut, hogy jó lenne egy kis szőrmók, vesznek újat néhány hónapra. Szilveszter előtt mindenhol lehet a tanácsokat olvasni, nézni, hallani, mi a teendő, hogy az állat számára ne veszélyhelyzet legyen. Egyszerű dolgok ezek, chip­ellenőrzés, biléta a nyak­örvre, biztonságos, zárt hely az ünnep ideje alatt. Nyilván a petárdázás betiltása esélytelen, bár voltak ilyen irányú aláírásgyűjtések, az emberek igénylik a cirkuszt. Nem látok csökkenést az ilyenkor nekiinduló állatok számában, mivel a gazdák nem gondoskodnak a biztonságos elhelyezésről – mondja.

Sajnos azonban az állat­védelem eme neuralgikus pont­ján tevékenykedő szakember egy ennél fontosabbat is észrevett: a chipezett kutyák arányában csökkenést látnak, amelynek oka, hogy nincs ellenőrzés, így lazul a fegyelem. – Nem lehet településekhez kötni, hogy innen vagy onnan több állat szökik el, de nyilván hozzánk főleg a székesfehérvári esetek érkeznek – teszi hozzá arra a kérdésre, hogy mely vidékekről érkezik hozzájuk a legtöbb kutya, akár szilveszter után, akár egyébként.

A menhelyvezető szerint a megoldás egyrészt az lenne, ha az állattartók valódi felelősséget vállalnának, illetve aki ezt nem tudja, az inkább ne tartson állatot. A másik a hatóságok részéről élni kellene az ellenőrzés lehetőségével.

– Nem arra gondolok, hogy akkor mindenkit büntessünk meg, hanem arra, hogy a tör­vény által előírt alapdolgok biztosítására vegyük rá a tulajdonosokat. A chip és a veszettség elleni oltás természetes kellene hogy legyen minden kutyánál. Az ivartalanítást nem teszi kötelezővé a törvény, de fel kellene nőniük az embereknek oda, hogy nem árasztják el a környezetüket a felesleges szaporulattal. Az éves szinten bekerülő kutyák fele abban az évben született kölyök; mennyivel könnyebb dolguk lenne a menhelyeknek, ha feleannyi állatról kellene csak gondoskodniuk – teszi hozzá, ahogy azt is: – Csak remélni tudom, hogy egy jobb év következik, és mindenkinek azt kívánom, sok örömet találjanak a körülöttük élő állatokban, vigyázzanak rájuk, figyeljenek oda rájuk.

Biztos tippek rettegő kutyáknak

Aki tudja, hogy kedvence idegesen reagál a szilveszteri hangoskodásra, még most cselekedjen! Több állatorvosi rendelő is van, ahol szilveszter délelőtt is fogadják a pácienseket. Érdemes nyugtatót felíratni a rettegésre hajlamos ebeknek. Íme pár bevált jó tanács: a macskagyökér gyógynövényalapú valeriána hatékony segítség tud lenni. De bármilyen nyugtatószert kapjon az állat, csak a testtömeg arányait figyelembe véve szabad adagolni! Egy-két órával a durrogtatás előtt adjuk be, mert ha már ideges a kutya, nem hat a nyugtató! Érdemes nyugodt, csendes helyre költöztetni az állatot (garázsba, fürdőszobába). Ha ez sem elég, vigyünk be rádiót, kapcsoljuk be, hogy ne hallja a hangokat.