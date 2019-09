Az etyekiek is felléptek az állatkínzók ellen, lesz még folytatás

A nyilvánvaló kegyetlenség mindenkinél kiveri a biztosítékot. Amikor sem emberség, sem irgalom nincs abban, aki a gyengébb ellen fordul. Az állatvédő szervezetek a Balotaszálláson történt állatkínzás után összefogtak és csendes demonstrációt tartottak. Köztük voltak az etyekiek, de hamarosan Székesfehérváron is tartanak hasonlót.

A néhány héttel ezelőtt történt borzalmas állatkínzás következtében Magyarország állatvédő szervezetei egyszerre szólaltak fel: „Nem tűrjük az erőszakot!” Futótűzként terjed ugyanis a híre annak a „balotaszállási rém” néven elhíresült asszonynak, aki egy bálamadzaggal kötötte kutyáját, Marcit az autója után, majd húzta őt hosszú kilométereken keresztül, melynek következtében a kutya szörnyű kínok között pusztult el. Közel 170 állatvédő szervezet fogott össze és szervezett országszerte demonstrációt vagy csendes megemlékezést az állatkínzások ellen, melynek fő célja az volt, hogy felhívják a hatóságok és jogalkotók figyelmét az állatkínzásokra és a visszatartó szankciók fontosságára. A Fejér megyei Etyeki Állatvédők Egyesülete is csatlakozott az országos megmozduláshoz, majd környékbeli állatvédő egyesületekkel összefogva, közösen szerveztek autós demonstrációt Érden augusztus 25-én.

Boda Barbara, az etyeki egyesület önkéntese, a megmozdulás egyik szervezője mesélt a történtekről: a Sirius Alapítvány, a Monty Angyalai Érdi Állatmentés, a Százhalombattai Állatvédők Köre, a Vagabondog Állatvédő Egyesület, a Rottweiler Fajtamentés, az Érdi Civil Állatmentők és az Etyeki Állatvédők Egyesülete szervezésével közel hetven autó indult el egymás után Érden a Szepes Gyula Művelődési Központtól, majd érkeztek ugyanide vissza, ahol több mint százhatvan fő jelenlétével mécseseket gyújtottak, és egyperces néma csenddel adóztak az eddig állatkínzás és felelőtlen tartás miatt elpusztult állatok előtt.

– Az Etyeki Állatvédők Egyesületének önkéntesei a jövőben is teljes mellszélességgel állnak ki az ügy mellett – szögezte le az etyeki állatvédő, hozzátéve, hogy az akció nem jöhetett volna létre az állatvédő szervezetek példaértékű összefogása nélkül, akik remélik, hogy az összefogás ereje eredményt hozhat, és végre Magyarország is beléphet azon országok közé, ahol az állattartás megfelelő körülmények között zajlik majd. Ugyanezért tartanak csendes demonstrációt Székesfehérváron, az Országalmánál is szeptember 7-én, ahol a cél szintén az, hogy a balotaszállási tettes a lehető legsúlyosabb büntetést kapja.