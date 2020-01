Az állatok mentsvára Ercsiben, ahol a jövőt tervezik

Húsz éve, mondhatni teljes csendben működik az Ercsi Állatmentsvár, amely azonban most új utakat keres, hogy a mentettjeiknek megfelelő ellátást tudjanak biztosítani. Vezetőjük Juhász Ákos, aki úgy véli, a „valóságunkat mi teremtjük, itt és most”.

Húsz éve működik az Ercsi Állatmentsvár állatotthon, mégis kevesen ismerik őket. Juhász Ákos, a szervezet vezetője mesélt magukról: – Veszélyes állatbefogással foglalkozunk budapesti központtal, Ercsi telephellyel. Munkánk alapvetően a veszélyes állatok befogása, amely magába foglalja az összes közterületen, valamely hatóság által veszélyesnek ítélt állat közterületről történő eltávolítását.

Rendészeti telep és menhely

Ezeknek az állatoknak a többsége, nem meglepő módon, kóbor eb és az elszaporodott utcán élő macska populáció. Mint kiderült, kisebb mértékben, de előfordulnak hüllők, rovarok, méhek, illetve más egyéb ízeltlábú, vagy lakott területre betévedt vadállat is, fogalmaz az ügyvezető, hozzátéve: – Munkánk jellegéből adódóan megrendelőink többségében önkormányzatok, rendőrség, tűzoltóság, vagy más állami intézmény.

Az Ercsiben üzemelő telephely tehát rendészeti telep és menhely is egyben. Ahogy mindenhol, úgy itt is a bekerülő állatok először a rendészeti telepre érkeznek és karanténban figyelik meg őket – 14 napon át. Ez idő alatt az állatorvos többször megvizsgálja, megnézi őket, feltérképezi az állat egészségi és szociális állapotát, valamint a jogi helyzetét. Vadállat esetén például ki kell deríteni, visszaengedhető-e a természetbe, kutya esetén, hogy van-e mikrochipes azonosítója, oltása, illetve, hogy kik a tulajdonosai. Ezt követően dől el , hogy az állat marad a rendészeti telepen vagy természetes élőhelyére kerül vissza, esetleg állatkerti átadásra van szüksége vagy átkerülhet az Állatmentsvár állományába – amellyel pedig örökbeadhatóvá válik.

– Mivel munkánkat gazdasági vállalkozás keretei között végezzük, így nem vagyunk jogosultak semmilyen állami támogatásra, illetve önkormányzati hozzájárulásra. Éppen ez nehezíti meg a munkánkat leginkább, ezért tervezzük alapítvány létrehozását, amely átvenné az Állatmentsvár által végzett feladatokat, munkát – meséli Juhász Ákos. Az Ercsiben működő telephely meglehetősen kicsi, vagyis jelenlegi befogadó képessége összesen 35-40 állat, mérettől és fajtól függően. A kezdeti időszakban maximum, ha tíz állatot kellett elhelyezniük, ám az évtizedek alatt folyamatosan egyre több kóbor kutyáról, macskáról kell gondoskodniuk. A gazdikeresésben nagy segítség számukra is az internetes közösségi tér, ahol sok állat talált már gazdára segítségükkel.

Ideiglenes befogadók, gyerekprogramok

– Most van próbaidőszakon az a kezdeményezésünk, hogy az állatainkat ideiglenes befogadókhoz kiadjuk. Ez azokban az esetekben valósul meg, amikor a jegyzői intézkedésre várunk az állat tulajdonjogi tisztázása miatt és nagy eséllyel az ideiglenes gazdi végleges maradhat. Egyenlőre több pozitív tapasztalattal rendelkezünk – fogalmaz a vezető, aki nagy reményeket fűz a terveik között szereplő alapítvány létrejöttéhez, mert akkor jelentősen több eszköz áll majd rendelkezésükre az örökbeadható állatok gondozását és gazdisodását illetően. S ha ez megvalósul, lehetőségük lesz például chippelési, oltási, ivartalanítási program formájában kampányokat indítani a helytelen állattartási szokások megváltoztatására, s gyerekeknek szóló programokat is indíthatnak. – Nagyon fontosnak érezzük ugyanis, hogy a jövő nemzedéke szívében is elültessük a felelős állattartás csíráját – teszi hozzá Juhász Ákos, kiemelve: – Véleményem szerint a legnagyobb probléma a felelős állattartás hiánya, ami nem csak Ercsire, hanem általánosságban az ország egészére vonatkozik. Ercsiben azonban ez hatványozottabban jelentkezik. Ezért is lesz előremutató a terveink között szereplő gyermekek számára szóló oktató programunk, mert hiszünk benne, hogy a valóságunkat mi teremtjük itt és most.