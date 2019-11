Amikor már kopik és fáj, sérv lehet a vége a kutyusnál is

Épp ahogy az embernél, úgy a kutyánál is nehéz, fájdalmas jelekkel érkezik az öregség. Kopnak az ízületek, fáj a derék, a láb, a hát. A porckorongsérv nagyon fájdalmas tünetekkel, nem ritkán bénulással jár.

A csigolyák között elhelyezkedő porckorongok gondoskodnak a gerinc hajlékonyságáról, rugalmasságáról, valamint arról, hogy a gerincet érő külső behatásokat csillapítsák. Ha a porckorongot alkotó gyűrű valamilyen oknál fogva megreped – általában a hát hátsó részén vagy a nyakon -, és a csigolyák közti térből előtüremkedik a benne lévő kocsonyás anyag, akkor sérvről beszélhetünk. Ez egy rendkívül fájdalmas helyzet, és veszélyes is, főleg, ha a repedés a gerinccsatorna felőli oldalon keletkezett. A gerincvelő ugyanis ebben az esetben nyomás alá kerülhet. A középkorú, kisebb testű kutyák nagyon kellemetlen betegsége ez általában. Leggyakrabban tacskó, bolognese, pekingi palotakutya, havanese, illetve shih-tzu esetében diagnosztizálják, de más fajtáknál is előfordulhat. S mivel a kistestű, rövid lábú tacskóknál gyakran előfordul, ezért köznyelven tacskóbénulásnak hívják.

Amikor a fájdalomtól már járni sem tud

Sokféle tünete lehet a betegségnek – amikor látjuk, hogy a kutya nehezen mozog, fájdalmai vannak, nem mozdítja a hátát vagy a nyakát, sőt, megeshet, hogy le is bénult, akkor gyanakodhatunk. A fájdalmat úgy vehetjük észre, hogy lelassul a járása és púposan megy, hogy minél kevésbé kelljen megmozdítania a gerincét. A hátsó lába meg-megbotlik, húzza, és a hátrahajtott mancsokat nem húzza vissza az eredeti testtartásba. Amikor pedig már nagyon fáj, vizelet és bélsárürítési problémák is jelentkezhetnek. Ha a tünetek nem túl súlyosak vagy visszarendeződik az eredeti állapot, akkor gyógyszerekkel és odafigyelésssel jól karban tartható a betegség. Horváth Zsuzsanna, a fehérvári állatkórház állatorvosa azonban leírta azt is, mi a teendő, ha a bénulás nem múlik és hosszan tartó: ekkor mielőbb – 24 órán belül – műtétre van szükség, melynek során megszüntetik a gerincvelő összenyomatását. A sikeres műtét után azonban több hetes lábadozásra lehet számítani, amelyet fizikoterápiával érdemes kiegészíteni.

A nyakban is keletkezhet

De beszéljünk külön a nyakban keletkező porckorongsérvről is, amely ugyan általában nem jár bénulással, de rettenetes fájdalommal annál inkább. A nyaki sérv kialakulása már nem függ a testmérettől, inkább a kortól. Előfordul tehát már mindenféle fajtában, a beagletől kezdve a bulldogon és spánielen át az uszkárig és a dobermannig. A pórázon való sétáltatáskor, amikor a gazdi meghúzza a pórázt és felvisítanak, bizony nagy eséllyel nyaki porckorong problémák lehetnek a háttérben. Ha nem mozgatják a fejüket, nyakukat, hogy megelőzzék a fájdalmat, az is gyanakvásra ad okot. Ha az állatorvos diagnosztizálta a betegséget, akkor súlyosságtól függően változik a képlet itt is – a gyógyszerezéstől és mozgáskorlátozástól kezdve egészen a műtéti beavatkozásig. Vigyázzunk tehát idősödő kedvenceinkre, a nagy ugrándozások és futkározások ideje megeshet, lejárt. Segítsük őket megfelelő táplálékkal – és tegyük magasabbra a táljukat etetéskor -, gondoskodjunk róluk másféle foglalkozásokkal és becsüljük meg azt, hogy olyan sok időt velünk töltenek.