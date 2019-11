Amikor a gazdinak már érdemes cukorbetegségre gyanakodni

Kevesen gondolnak arra, amikor kisállatot fogadnak maguk mellé, hogy őket is érintheti a cukorbetegség. A diabétesz hónapja a november, így ezúttal arról szólunk, mikor érdemes gyanakodni erre a betegségre. Kis kedvenceink ugyanis nem tudnak szólni, hogy nem érzik jól magukat…

A cukorbetegségben szenvedő állatok teste – akárcsak az ember esetében – nem tudja megfelelően felhasználni a glükózt, azaz a sejtek fő energiaforrását. A tapasztalatok szerint a kutyáknál az egyes típusú cukorbetegség a gyakoribb, amikor a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint. A macskák esetében azonban a kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizálják gyakrabban, amikor a test ugyan elegendő inzulint termel, de a sejtek nem tudják azt megfelelően felhasználni.

Természetesen e betegség tekintetében is a megelőzés a legjobb, amely, amellett, hogy az állatot rendszeresen látja orvos, abban is megnyilvánul, hogy a fajtájának, korának és állapotának megfelelő étrenden tartjuk, illetve rendszeresen lemozgatjuk. Az ivartalanítás szintén megelőző hatású lehet, főleg a nőstény kutyák esetében, amelyeknél a hormonok aktivitása tovább növeli a cukorbetegség kialakulásának esélyét. A kisallatorvos.hu adatai szerint a rossz hír az, hogy egyes fajták genetikailag hajlamosak a cukorbetegségre – és ez ellen nehéz bármit tenni. Így például a törpeuszkár, a tacskó, a snaucer, a cairn terrier, a beagle és a sziámi macska sajnos nagyobb valószínűséggel lesz cukorbeteg. A kutyák leggyakrabban 7 és 9 éves kor között, a macskák pedig 8 és 13 éves kor között válnak dia­béteszessé.

Vannak tünetek, amelyek megjelenése esetén érdemes diabéteszre gyanakodni. A betegség első tüneteinek egyike például a gyakori szomjúság­érzet. Ha azt vesszük észre, hogy gyakrabban kell újratölteni az itatótálat, vagy éppen korábban nem jellemző helyeken is inna kedvencünk – a csaptól a vécén át a pocsolyáig – akkor gyanakodhatunk. Ezzel egy időben szokott megjelenni a gyakoribb vizelési inger – ha többször jelez a kutya, többször kell cserélni a macskaalmot vagy éppen már a lakásban is könnyít magán, miközben korábban nem szokott, az szintén intő jel lehet. Ahogy a hirtelen jött falánkság, nassolnivalóért való szokatlan könyörgés is az. Érdemes ilyenkor vizelettesztre vinni kedvencünket. Ahogy az embereknél, úgy az állatoknál is okozhat vakságot a cukorbetegség.

Éppen ezért, ha kedvencünk szeme fátyolos, ködös, mindenképpen induljunk az állatorvoshoz. A diabétesz jele még a fáradékonyság, lustulás is – ha nem akar játszani, kevesebbet mozog, inkább csak fekszik, a cicus mindemellett még a mosakodást, tisztálkodást is elhanyagolja, szintén lehet erre a betegségre gondolni. Ha időben felfedezik a bajt, akkor még van esély rá, hogy kedvencünk teljes életet éljen – ha mi, a gazdái, megfelelő körülményeket és gondozást biztosítunk a számára. Az inzulinterápia azonban, amit ilyenkor javasolni szokott a szakember, szigorú rendet követel az állat életében. De ha komolyan vesszük és betartjuk, minden esély megvan szeretett kisállatunk hosszú, boldog életére.