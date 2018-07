Állati terápiás lehetőségek

A legrégebbi és leghatásosabb eszköz a daganatok kezelésében a műtéti eltávolítás.

Mielőtt elkezd a szakember egy daganatot operálni, tisztában kell lennie, mivel is áll szemben pontosan. Ehhez legjobb eszköz az előzetes citológiai vagy a biopsziás vizsgálat, illetve az állapotfelmérés. A sebészi terápia mellett lehetőség van még sugárkezelésre, kemoterápiára, valamint alternatív megoldás is lehetséges. Ma már onkológiai központ is létezik, ahol magas felkészültségű, nagyon jól képzett szakemberek várják a daganatos állatokat.