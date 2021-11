Akikben a menhely lakói bízhatnak – Az önkéntesek munkája nélkülözhetetlen a mindennapokban

A Herosz Fehérvári Állatotthon jelenleg nagyon magas létszámmal üzemel, ami megnehezíti a mindennapokat. Száznál is több cica él most a menhelyen, és sajnos a kutyák esetében sem jobb helyzet. Közeleg a téli időszak, amire pedig fel kell készülni. De hogyan, és milyen szerepet vállalnak ebben az önkéntesek? Erről beszélgettünk Krepsz Gyöngyivel, az állatotthon vezetőjével.

– A téliesítés az egyik oldalról egyszerűbb, mivel az állatházaink fűtöttek, így akikre különös figyelmet kell fordítani, például legyengült, beteg, sovány kutyák, mind meleg helyen tudnak lenni. A másik oldalról pedig ez nyilván költségekkel jár, és megmutatkozik a gáz- és villanyszámlában. És ha már anyagiak, a táplálékra is sokkal többet kell költeni ebben az időszakban, hiszen energiadúsabb ételekre, és nagyobb mennyiségre van szükségük, hogy megfelelő téli bundát tudjanak növeszteni. A vitaminok, úgy ahogy az embereknek, úgy az állatoknak is elengedhetetlenek ilyenkor. Sok mindenre oda kell figyelni, és nem egyszerű mindent megoldani, de azon vagyunk, hogy a menhely lakói ne szenvedjenek hiányt semmiben, mert ha nekik jó, akkor nekünk is, és ez a fontos!

Nincsen egyszerű dolguk, jelentette ki Krepsz Gyöngyi, és már most fél a tavaszi időszaktól, hiszen ez a létszám nem nagyon fog csökkeni a télen, mivel ebben az időszakban az örökbefogadások sokkal visszafogottabbak. Sok a kölyökkutya is, számukra nagyon fontos lenne minden szempontból, hogy még a tél beállta előtt gazdához kerüljenek.

Az adományozók, akiknek nem lehetnek elég hálásak, nagyon sokat segítenek, hozzájárulva ahhoz, hogy a menhely minden lakója megkapja azt, amire szüksége van. Az ételből sosincs hiány, és egyre több az olyan adomány is, amire szintén nagy szükség van, pedig egyszerű dolgok, mint például a tisztítószerek, vagy a szemeteszsák. Szerencsére pénzbeli adományok is érkeznek, nyilván attól függően, kinek mit enged meg a pénztárcája, de a covidot a menhely is megérezte és felélték a tartalékaikat, így nekik minden apró segítség is óriási dolog.

Nem mehetünk el szó nélkül az önkéntesek mellett sem, akikben igazán bízhatnak az állatok, akik reményt adnak nekik, segítik a mindennapokat és munkájuk nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen.

– Nagyon fontos részét képezik ők a menhely életének és sokféleképpen segítik, könnyítik meg a napokat. Vannak olyanok, akik rendszeresen kijárnak és a dolgozóknak segítenek. Beállnak takarítani, etetni, segítenek a beteg állatok kezelésében. Akinek volt már kutyája, pontosan tudja, milyen fontos dolog a szocializáció. Egy menhelyen, ahol több kutya van pedig különösen. Ám ez egy rettentő nehéz és hosszú folyamat, de szerencsére az önkéntesekre itt is számíthatunk, hiszen vannak olyan emberek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak. Itt fontos megemlíteni, hogy aki ezt csinálja, már átment egy rostán, hiszen ez hatalmas felelősség. Kezdő önkéntesek vállára ezt a „terhet” nem pakoljuk.

– A cicaház lakói sem maradnak az önkéntesek szeretete és törődése nélkül, hiszen van, aki kifejezetten velük foglalkozik és elárasztja őket simogatással, no meg persze átnézi a testüket, hogy nincs-e valami elváltozás. Aki ellátogatott már az oldalunkra, biztosan látta, milyen csodálatos képek készülnek a kutyákról és cicákról egyaránt. Nos, ez is egy önkéntes keze munkájának köszönhető, és mindig csodáljuk, hogy mennyire gyönyörű képeket tud készíteni, ez pedig nagy mértékben segíti az örökbefogadást, ami az egyik legfontosabb dolog. Van ezermesterünk is természetesen, aki ha bármi elromlik, azonnal a segítségünkre siet és megoldja a problémát, legyen szó egészen apró dologról vagy összetett munkáról. A közösségi oldalunkat is önkéntesek kezelik. Ha ebösszeírást végzünk, akkor is lehet számítani rájuk és egy csapatként végezzük ezt az egyáltalán nem kis munkát, hiszen volt olyan alkalom, amikor 617 háztartást ellenőriztünk egy hétvége alatt. Egy szó mint száz, valóban nagyon sokrétűek és nélkülözhetetlenek a menhely életéből. Együtt, összedolgozva vagyunk csak képesek arra, hogy az állatok számára megteremtsük a megfelelő körülményeket, és boldogságot varázsoljunk a mindennapjaikba, hiszen megérdemlik.