A szopornyica: genetikai vizsgálatokat végeztek Magyarországon is

Néhány hónapja jött a hír, hogy ismét tarol a szopornyica. Akkor a menhelyeken felbukkanó járvány lett a fő téma, ám az állatkórház szakembere most azt mondja, mostanra már hazai genetikai elemzések is rendelkezésre állnak, így többet tudnak biztosan…

Az elmúlt hónapokban folyamatosan keringenek a hírek a kutyatartók körében egy állítólagos szopornyicajárványról, és kérdéseikkel egyre gyakrabban keresik meg az állatorvosokat is. Ami egyébként jó hír, hiszen az interneten meglehetősen sokféle információ kering a témában. Tilly Péter, a fehérvári állatkórház szakembere most úgy érezte, fontos, hogy a betegség kapcsán a tudományos oldal is megszólaljon és képviseltesse magát. Mint mondja, a szakemberek tisztában vannak azzal, hogy az oltottság nem egyenlő a 100 százalékos, élethosszig tartó védettséggel – a túl fiatal korban, vagy betegen beoltott kutyában előfordulhat, hogy ismételni kell a vakcinázást.

A menhelyeken lehetnek járványok, de nem a mutáció miatt

– Ugyanakkor hazai szopornyicavírus izolátumok genetikai elemzése alapján a törzsek 95 százalékos vagy a fölötti homológiát mutattak, tehát a vírus változékonysága ellenére legfeljebb elvi lehetőségként merülhet fel, hogy a vakcinák nem biztosítanak ellenük kellő szintű védettséget – szögezi le a szakember, aki ezzel azokra a hírekre utal, amelyek szerint a betegség mutációja olyan mértékben jelent már meg a kutyás közösségekben, ami miatt nem feltétlenül hatékony a vakcina. Az Egyesült Államokban hasonló rémhírek terjednek a kutyatartók között, ezért az állatorvos az ottani szopornyica-szakértőket (Dr. Ed Dubovit, a Cornell Állategészségügyi Diagnosztikai Központból és Dr. Ron Schultzot, a Wisconsini Egyetem Állatorvostudományi Karának Patobiológiai Tanszékéről) hozta fel, akiknek véleménye dióhéjban a kutyák közt terjedő új törzsről: „ez egy átverés”.

– Nincsenek olyan adataink, amelyek alátámaszthatnák azokat az állításokat, hogy a betegség országos szinten terjedőben van, bár vadon élő húsevőkben előfordul a szopornyica. A menhelyeken ugyan folyamatosan előfordulnak járványesetek, de annak más oka van. Dr. Schultz adatai szerint a nagyobb városok menhelyeire kerülő kutyák körülbelül 40–50 százaléka nem rendelkezik a szopornyica-vírussal szembeni ellenanyagokkal, ami azt jelenti, hogy korábban soha nem találkoztak a kórokozóval, sem vakcinázás, sem egy fertőzött állattal való érintkezés révén, ezért fogékonyak a fertőzésre. Ma már jobb vizsgálati módszerekkel rendelkezünk, ami megkönnyíti a vírus kimutatását, ezért több a szopornyicaként diagnosztizált eset, illetve előfordulhat, hogy a törzs eddig is jelen volt, de csak most azonosítják.

Nincs tudományos bizonyíték

Mindezt az információknak és pletykáknak a különféle közösségi oldalakon való gyors terjedésével egybevéve nem meglepő, hogy a pánikba esett kutyatulajdonosok egyszerre csak elkezdik kérdésekkel bombázni az állatorvosaikat – vélekedik a szakember a betegség körül kialakult hírek kapcsán. A legtöbb állatorvos – erősíti meg állítását – még soha nem látott szopornyicás esetet a vakcinázott kutyabetegei körében. Nincs tudományos bizonyíték arra, teszi hozzá, hogy a jelenleg elérhető vakcinák ne nyújtanának védelmet kedvenceink számára. De még ennél is világosabban fogalmazva leszögezi: a jelenleg elérhető szopornyica-vakcinák rendkívül hatásosak és megvédik kedvenceinket minden körülmények között. Igen ritka kivétel, ötezerből kb. 1 eset, amikor a kutya immunhiányos állapota miatt nem nyújt a vakcina kellő védelmet. Tehát bármilyen félelmeink is vannak nekünk, állattartóknak, addig nincs nagy baj, amíg ezekről az állatorvosainkkal értekezünk.