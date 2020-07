A nagy szarvasbogár védett állat, eszmei értéke tízezer forint

A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) védett állat, eszmei értéke 10 ezer forint, nyáron figyelhetők meg…

Bár igaz, ami igaz, egyedei nem követik úgy a Gergely-naptárat, mint a hírlapárusok. No, már május végén is felbukkannak olykor a kifejlett szarvasbogarak, s még szeptember elején is előbukkanhatnak.

A nagy szarvasbogár 2017-ben volt igazán nagy sztár Magyarországon, amikor is az év rovara címet szerezte meg a faj egy szavazáson. Bár mi attól tartunk, egyedei erről még annyit sem tudnak, mint a naptárakról. Mi azonban tudhatjuk a szarvasbogárról, hogy az ízeltlábúak törzsébe, a rovarok osztályába, a bogarak rendjébe, a mindenevő bogarak alrendjébe, a ganéjtúrószerűek családsorozatába tartozik.

Azt is érdemes tudni, hogy a hím és nőstény egyedek méretükben, továbbá a rágó és a fej nagyságában is erősen eltérnek egymástól. A hímek szokásos mérete 3 és 8 centiméter közötti, a nőstényeké kisebb, 2 és fél, illetve 5 centiméter. A hímek rágója „megszólalásig” olyan, mint egy kicsi szarvasagancs, fejük hátul, mint valami taréj, kiszélesedik. A nőstények elülső lábszára szélesebb és erőteljesebb, mint a hímeké, rágójuk kevésbé termetes.

A nagy szarvasbogár erdőkben, főleg tölgyesekben él. Öreg, korhadó fák szükségesek a lárvák kifejlődéséhez, így aztán általában minél idősebb egy tölgyerdő, annál több benne a szarvasbogár.

Napközben a lombkoronaszintben tartózkodnak, és a fákból serkenő, a fák sérüléseiből kifolyó nedvet nyalogatják. A kifejlett egyedek csupán pár hétig élnek.