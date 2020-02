A Herosz mentettjei keresnek gazdit

A fehérvári Takarodó úti Herosz állatotthon lakói iránt itt lehet érdeklődni: 06(30)985-8309.

Becky, 8 hónapos nőstény. Nagyon kedves, bújós, dorombolós cica, szereti, ha foglalkoznak vele. Alábbi társaival együtt a Herosznál várja, hogy jöjjön érte az igazi.

Ergó: 12 éves, ivartalanított kan, keverék. Elütötték, de szerencsére pár horzsolással megúszta. Idős, vak és süket is, ennek ellenére egész aktív és jól tájékozódik az udvarunkon is. Szereti, ha simogatják, foglalkoznak vele, de szereti a hasát süttetni, pihenni és aludni is.

Maszat: 4,5 éves, ivartalanított szuka. Kedves, barátságos kutya. Érdeklődik minden iránt, figyelemmel kísér minden eseményt. Aktív, sok mozgásra és foglalkozásra van szüksége, talán némi nevelés is ráfér még. Gyerekek mellé is vihető, de időseknek is jó társa lenne.

Tazi: 3 éves, ivartalanított kan. Elvesztette gazdáját és kicsit megviselte a hirtelen jött változás. De már egész jól feloldódott, barátkozik, érdeklődik az emberek és az események iránt is. Kedves, jó természetű kutya, aki szereti, ha foglalkoznak vele.

Burgi: 5 éves, ivartalanított kandúr. Gazdája elköltözött, őt pedig ott hagyta a háznál… Burgi nagyon kedves, bújós, dorombolós cica, minden vágya, hogy emberek között lehessen, hogy foglalkozzanak vele. Nagyon érdeklődő, kíváncsi természetű. Családoknak remek választás.

Suba: 7 hónapos, ivartalanított kandúr. Félős cica, egyelőre nem barátkozik senkivel. Ha nem tud már tovább menekülni, akkor lassan felé nyúlva meg lehet simogatni, de nem szereti az érintést még. Tapasztalt és türelmes gazdát keresnek neki, egy nyugodt otthont, ahol kinyílhat.