A fehérvári műfecskefészkeket is otthonossá varázsolják az érkezők

Mint arról lapunk is beszámolt, újabb húsz műfecskefészekkel gazdagodott a város a Fecskebarát Fehérvár program keretében. Legutóbb a Mura utcában helyeztek el fészkeket a szakemberek, melyekben a molnárfecskék lelhetnek új otthonra.

A magyarországi fecskepopuláció fogyásáról szóló aggasztó hírek hatására 2019-ben indította el a VÖLGY-HÍD Természetvédelmi Alapítvánnyal közösen a város a Fecskebarát Fehérvár programot annak érdekében, hogy a városlakók segítségével megóvják a megmaradt fecske­állományt. A program keretében már több mint százharminc kerámia fecskefészket helyeztek el a városgondnokság szakemberei városszerte.

A fecskék az emberek előtt meredek sziklaszirtek, párkányok, kőfalak madarai voltak. Aztán rájöttek, hogy az emberi lakóhelyek, házak, várak, templomok, illetve az egyéb építmények nagyon jó fészkelőhelyek. A fecskék a magyar nép kedves madarai: babonák, szólások, közmondások, közismert gyerekversek és mesék, novellák is jelzik, hogy nagyon erősen ragaszkodunk ezekhez a madarakhoz, nincs ez másképp Fehérváron sem.

Telepítés előtt a kész műfészkeket a szakemberek sárral kenik be, hogy kicsit használtnak, otthonosabbnak tűnjenek, a madarak pedig később kedvükre tovább alakíthatják azokat. Legutóbb a Mura utcában helyeztek el fészkeket.

– Sokszor nem is feltétlenül a műfecskefészekbe megy bele a fecske, hanem mellé építi a telepeit. Látja, hogy van egy fészkelőtelep, és csinál mellette egy saját „kérót” – mesélt Csete Gábor, a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője, aki elmondta, az évek alatt rengeteg cég és magánszemély is csatlakozott a programhoz. – Itt, a Mura utcánál közel van a Sárvíz környezete, úgyhogy itt vannak olyan vizes élőhelyek, ahonnan a fecskék fészekalapanyagokat, táplálékokat szerezhetnek. Rengeteg szúnyogot fogyasztanak el, egy költési szezon alatt több százezer szúnyogtól szabadítanak meg bennünket, így a legfontosabb ökológiai tevékenység amit végeznek, az a természetes szúnyoggyérítés. A denevérek mellett ilyen szempontból ők a leghasznosabb állatok, ezért is kell nagyon vigyáznunk az életükre, fészkelésükre.

A legutóbb kihelyezett műfészkek a molnárfecskék kényelmét szolgálják. A város környezetében ők vannak legnagyobb számban. A molnárfecskék maguk fejezik be a fészkeket: homlokzatot alakítanak ki, berendezik maguknak, majd le is zárják azokat. A madarak gyufafej nagyságú sárgombócokkal – nagyjából 1500 darabbal – teszik otthonossá a műfészkeket. Belső részeit szöszökkel, tolldarabokkal bélelik.

A füsti fecskék teljesen más kialakítású, vályú alakú fészket építenek. Ők inkább a családi házas övezetekben szeretnek fészkelni. Általában olyan garázsokban, fészerekben telepednek le, ahol még tartanak állatokat, hiszen ott több a rovar, így a táplálékuk is biztosított. Az állattartási tevékenység egyre jobban megfogyatkozik, így a füstifecskék élettere is eltűnik, ennek köszönhetően példányszámuk is csökken.

– A molnárfecske csak a fészek kis lyukán tud kinézni, míg a füsti fecske a fészek kialakításának köszönhetően minden irányba ki tud nézni. Ez annyira bennük van, hogy ha egy molnárfecske megtalálja egy füsti fecske fészkét, és az megtetszik neki, akkor befejezi. Felsarazza, és készít magának egy röpnyílást. Egy füsti fecske sosem költözik egy molnárfecske fészkébe, fordított esetben is csak akkor fordulhat ez elő, ha a molnárfecskének módja van rá, hogy a saját igényeire formálja a fészket – beszélt a fecskék szokásairól Kovács Gergely, a VÖLGY-HÍD Természetvédelmi Alapítvány képviselője.

A fészkek kihelyezésénél fontos szempont, hogy a ragadozók ne tudjanak hozzáférni. Szerencsére természetes ellenségük – olyan, ami kirabolná a fészket – nincsen, inkább a ragadozómadarak és az emberi tevékenység veszélyezteti a fecskéket.

– A dél-európai, balkáni és afrikai országokban még mindig nagy divat a vonuló állatok vadászata, és a Szahara, valamint a nagy vízfelületek feletti repülés is nagy kihívás a fiatal egyedek számára – tette hozzá Kovács Gergely.

A szakemberek mindenkit buzdítanak arra, hogy otthon is helyezzenek ki fecskefészkeket.

