Bevallom, még soha nem láttam ennyi és ekkora halat a Csónakázó-tóban, kifejezetten öröm, hogy nem halpusztulásról kell beszámolnunk. Nem is csoda hát, hogy Bozai István városgondnok is megerősítette, telepítésre nem volt szükség idén...

Azt is mondhatjuk , viszonylag stresszmentes az életük. Amolyan "csúcsragadozói" státuszban vannak, hiszen emberi kéz érintheti, tehát kifoghatja őket (azt is csak bizonyos helyeken és szabályok mentén) de haza nem vihetik őket. Ott laknak, és láthatóan irtó jól is érzik magukat. Nem pipálnak, van levegőjük, hiszen levegőztető szökőkutak segítik, hogy minél több oxigént vehessen fel a tó. A sziget kis hídjáról többen is etetik őket, ők pedig esznek. Élnek, mint hal a vízben.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

Bozai Istvántól még azt kérdeztük, hogy a kacsákra is ráverő méretekkel rendelkező halacskák vízi tömegrendezvénye mennyire megszokott, ez a normális "létszám"? Van arra statisztika, hogy mennyi halat és milyen időközönként telepítenek a tóba? A Csónakázó-tó ezen részén (a híd környékén) nem szabad horgászni, tábla is tiltja. Az egész területre ez a szabály vonatkozik, vagy ezeket a halakat, - horgászengedéllyel - kicsit távolabb ki lehet fogni? - tettük fel a kérdést.

Válaszát itt olvashatják: "A Csónakázó-tó horgász szempontból olyan sport tó, melynél horgászni lehet a kijelölt időszakban, de halat elvinni nem engedélyezett. A fent leírtak miatt a képeken látható pontyok már három és hat kiló közöttiek. Mivel a Ligetsori szigetre érkezők előszeretettel etetik a halakat, ezért a Ligetsori szigetnél lévő hídnál nagyobb tömegben vannak jelen az említett pontyok. Fontos még, hogy a Ligetsori híd 20 méteres körezetében nem lehet horgászni, melyre tábla is felhívja a figyelmet. Haltelepítésre idén nem volt szükség, mert nem engedélyezett a tóból a halak elvitele, illetve a megfelelő körülmények miatt a meglévő halak "leivtak"."