Mint tegnapi bejegyzésükben is írták, két napra – most már inkább egy – elegendő az a tápmennyiség, amivel rendelkeznek. A felnőtt kutyák részére a nagyszemű táp már teljesen elfogyott, de a többiből sincs sokkal több, így bármekkora segítség jól jönne. A legjobb persze az lenne ha az állatok szerető gazdikhoz kerülnének és szerencsére jó néhányukkal ez is történt, de azért még bőven akadnak örökbefogadóra váró kutyák, macskák az egyesület gondozásában, akik sorsa a külső segítségeken is múlik. Jelen esetben az etetésük.