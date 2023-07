Valószínűleg hasonló okból került az a 24 kölyökkutya is a FEMA Állatmentőkhöz, akiket nemrég közösségi oldalukon mutattak be. Mint írják jelenleg közel 100 kutya vár arra, hogy egy szerető örökbefogadó hazavigye, így, ha valaki kutyát szeretne első körben a menhelyeken keresgéljen. Főleg azért, mert egy kutya örökbefogadásával voltaképpen sok másiknak is segít, hiszen felszabadul a helye és újakat fogadhatnak be helyette.