Temesvári Krisztián nemcsak polgármester, hanem nagy madárkedvelő is. A tollasok imádatában társra talált a Fehérvárcsurgói Károlyi József tagiskola tanulóiban és vezetésében, különösen Bíró Sándorné személyében. Tavaly az intézményvezető egy monitort tett az iskola aulájába, míg a polgármester egy webkamerát szerzett be. A kettőt összekapcsolták, és az oktatási intézménytől alig pár méterre álló magas fára felhelyeztek egy bekamerázott madárodút. Aztán vártak és vártak, egészen mostanáig.

– Hosszú várakozás volt ez, mert már tavaly március végén kihelyeztük az odút és benne a kamerát, de aztán a múlt évben nem költözött bele semmilyen madár, így váratott magára teljes egy évet a siker. Most, vagyis idén tavasszal gondolta azt egy széncinege pár, hogy kibérli magának az odút és beköltözik – mondta Temesvári Krisztián.

A fészekrakást és a családalapítást, vagyis a tojásrakás és a költés folyamatát a gyerekek minden kicsengetés után figyelik.

– Egy hónapja kezdődött a fészeképítés, ami egy héten át tartott és aztán egy másik héten át tartott a tojás. Mivel két hét a kotlási idejük, mi április 20-ra jósoltuk a kikelés idejét, ám ahhoz képest egy kicsivel korábban érkeztek a fiókák – mesélte a polgármester, akitől megkérdeztük, hogy mit szólnak mindehhez a gyerekek?

– Folyamatosan nézik a madarakat, a változásokat, sőt, többen naplót is vezetnek az események láncolatáról. Lesz is mit figyelni, ugyanis a kirepülésig körülbelül három hét telik majd el, ami elsőre talán soknak tűnik, de valójában nagyon rövid idő. Annyi idő alatt felcseperednek majd ezek a fiókák és utána reménykedhetünk 1-2 költésben, mert a cinege párok akár két-háromszor is tudnak költeni egy évben – magyarázta az amatőr madarász, Temesvári Krisztián.

Még csupaszon és vakon vannak jelen a világban, de a költőpár szorgalmának köszönhetően van esély arra, hogy valamennyi kirepüljön

Forrás: az iskola

Az aulában van tehát a tévé és ott nem csak képüket látják az apró de értékes madaraknak, hanem figyelemmel kísérhetik az életüket hanggal együtt akár, ugyanis azt is közvetít a kamera.

– Először nem volt túl hasznos, hogy hangot is közvetít a kamera, merthogy nem egy túlságosan hangos madár a cinege, viszont mostantól már ez is érdekes lesz, hiszen amikor a kis cinegék kikelnek, igencsak követelik az etetést – mondta a polgármester.

A tanulók rajzokkal és bejegyzésekkel teli naplót vezetnek a fészek történéseiről

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Az iskola tanulói most még a teljesen csupasz madárkákat látják és persze a felnőtt, eleséget hordó madarakat, akik a téli időszakban szeretik az olajos magvakat, de ilyenkor már nagyobbnál nagyobb hernyókat gyűjtenek és hoznak haza a kicsiknek.