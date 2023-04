De miért pont ők? Miért nem kellenek senkinek? Merülhet fel a kérdés a gondozóikban, akik nemrég a közösségi oldalukra töltöttek fel képeket a kutyákról, bízva abban, hogy valaki a képeken keresztül beléjük szeret és hazaviszi őket.

Mint írják azért is állnak értetlenül, hogy pont az a néhány eb van már évek óta náluk, akikben hatalmas a megfelelési vágy, imádják az emberek közelségét, okosak és kedvesek. A menhelyre előre egyeztetett időpont után bárki ellátogathat, hogy kiválassza maga mellé a legjobban illő társat. Ebben az ott dolgozók is örömmel segítenek, hiszen fontosnak tartják, hogy mindenki a hozzá leginkább passzoló kutyával térjen haza. Molnár Tamásné Zsazsa, az ASKA Állatmenhely telephelyvezetője legutóbb, amikor a menhelyen jártunk elárulta, hogy az idősebb örökbefogadók mellé inkább szintén idősebb és nyugodtabb kutyát javasolnak, hiszen nekik már nincs akkor mozgás- és foglalkozási igényük, mint a kölyköknek. Ha pedig jól választ a gazdi azzal az is elkerülhető, hogy később visszavigye az állatot a menhelyre, azért mert ’nem bír’ vele.