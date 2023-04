Az ASKA Alapítvány közösségi oldalán számolt be a – szerencsére – nem mindennapi esetről, miszerint a hét második felében tizennégy kölyök került hozzájuk. A gondozók tájékoztatása szerint az apró négylábúak 5-6 hetesek lehetnek. A menhelyen kaptak oltást, féreghajtót és bolha ellen is befújták őket. Az ASKA munkatársai a kölykökért is éppúgy megtesznek mindent, mint valamennyi gondozásukba került állatért, viszont nem számítottak a kicsik érkezésére, így nagy szükségük lenne junior tápra és konzervre. Kérik, aki tud, segítsen. A kölykök közül van, aki már új családjával töltheti az időt, de többségük még a meghelyen várja leendő gazdáját.