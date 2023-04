Az örömhírről a menhely közösségi oldalán számolt be és egyúttal háláját fejezte ki két támogatójának. Míg egyikőjük az 1000 kiló húst ajánlotta fel, addig a másik a húsok becsomagolását vállalta magára. Legutóbb egy hónapja jártunk az ASKA telephelyén, akkor 220 kutyának kellett nap, mint nap biztosítaniuk az elemózsiát. Azóta ugyan sok örökbefogadott kutyáról adtak hírt, de helyükre többnyire újak érkeztek, így biztosan most is hatalmas segítséget jelentett nekik a húsadomány.