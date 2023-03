A hat madár közül kettő már ’hallatott’ is magáról, hiszen az egyik példányt a Velencei tavon látták és sikerült beazonosítaniuk is, míg egy másik visszatért a Sóstóra, ahol el is kezdte idei fészkelését. Felmerülhet a kérdés, hogyan tudták beazonosítani a madarakat, hogy valóban a tavaly elengedett hat közül ők azok? A sóstó bejegyzésében, melyben beszámol a két dankasirályról, leírja azt is, hogy az elengedés előtt egyes madarak egy messziről is jól leolvasható színes gyűrűt kapnak a lábukra, így ezáltal könnyen beazonosíthatók. A dankasirály egyébként Magyarország gyakori sirályfaja, szinte az összes nagyobb vizes élőhelyen feltűnik. A székesfehérvári Sóstó Északi-taván kialakított költőszigeteken több száz pár költ és neveli fiókáit minden évben.