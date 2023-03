A 81-es főút forgalma már több évtizede kinőtte a keskeny aszfaltcsíkot, de nem csak az autósoknak kihívás élve eljutni egyik pontból a másikba, és nem csak a tömegközlekedést választók számára kihívás átjutni az út másik oldalára, hanem a vad számára is. Hol itt, hol ott bukkan egy-egy rókák, aranysakálok, akár vaddisznók által megkezdett őztetem az út menti padkán, árokban, vagy a szántóföldön. De mint kiderült, nem csak a megye északi felén küzdenek az autósok és főleg a vadászatra jogosultak ezzel a problémával. A Lajoskomáromi Hubertusz Vadász Egyesület területén is nagy gyakorisággal történnek ilyen káresetek. A szervezet titkára, Puskás Zoltán, aki a mezőgazdaságban is járatos, arról kérdeztük, hogy, mit lehet tenni, ha valaki ilyenre bukkan? A vadász egyesület tikára azt mondta: – Általában a terület gazdájának jelentik be, hogyha valaki elütött valamit. Legalábbis nálunk szólni szoktak a tulajdonosnak. Ezt követően mi kimegyünk és elrendezzük az út széléről a vadat, hogy ne zavarja a közízlést. Valaki mindig észreveszi, és mindig van, aki ismeri a terület tulajdonosát, vagy a helyi vadásztársaság valamilyen elérhetőségét, akár csak valamelyik tagját. Ezután a hivatásos vadász az, aki ezt a feladatot ellátja, illetve ő az, aki esetenként megváltja a szenvedéseitől a még élő vadat, amit otthagyott a felelőtlen autós. Természetesen vannak olyan esetek, amikor személyi sérülést vagy éppen vagyoni kárt okozó káreset történik. Ilyenkor általában területileg illetékes rendőrségnek jelentik be az eseményt és aztán a rendőrök keresik fel hivatalból a vadásztársaságot, hogy történt gázolás.

Azt is megkérdeztük, hogy hogyan pusztultak el ezek állatok az utak mentén? Egy elhibázott lövés után szaladt el addig az őz, vagy elsősorban közlekedési balesetből fakadó az elhullás?

Puskás Zoltán azt mondta: – Jellemzően nem lövés után megsebesültek pusztulnak el így, mert az őz egy lövés után elfekszik. Legtöbbször közlekedési baleset az oka az út melletti beteg, illetve elpusztult őzeknek és a számuk nagyon magas. Azt is hozzá kell tenni, hogy ilyenkor a vadban, illetve a vadállományban is nagy kár keletkezik. Elég csak arra gondolni, hogy megtörténhet bármikor, hogy egy nagy értékű őzbakot ütnek el, ami egy vadásztársaságnak akár több százezer, vagy akár milliós millió forintos kiesést is jelenthet.

Feltettük a titkárnak azt a kérdést is, hogy hozzávetőleges hány alkalommal gázolnak az egyesület területén, és mi lesz a sorsa a tetemeknek? Az egyesület vezetőségének tagja azt mondta: – Általában az elütött, illetve elgázolt vadat a vadásztársaság már nem tudja hasznosítani, mert olyan komoly belső sérüléseket szenvednek, hogy az a későbbiekben fogyasztásra, bármiféle használatra alkalmatlan. Ezek mindenképpen kárba vesznek és csak körülöttünk évente 5-10 ilyen eset fordul elő, így el lehet képzelni, hogy megyeszerte hány gázolás történik.

Mint megtudtuk, kifejezetten az őzek számára veszélyes az autós és persze ez kölcsönös. Ebben az is szerepet játszik, hogy az átfutó őzet sokan követik, a forgalom, vagyis a berregő, világító, rossz szagú és főleg gyors járművek ellenére. A déli területen van szarvas és vaddisznó is, mégis az a tapasztalat, hogy mindig csak az őzek esnek áldozatul baleseteknek, esetleg néha egy-egy nyúl.