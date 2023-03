Hihetetlen állapotban került be a FEMA Állatmentőihez egy kedves cica Bakonycsernyéről. A fenekéről teljesen leégett a bőr, gyakorlatilag a húsa is kilátszik a szerencsétlen állatnak, így még leülni, lepihenni sem tud az állat, amelynek a bajszát is lepörkölték valakik.

A FEMA állatmentői szerint valószínűleg nem frissek a cica égési sérülései, sőt, az is lehet, hogy a macskát többször is megkínozták, megégették valakik.

Mint írják, a trauma ellenére kedves a cica és a Börni nevet adták a kandúrnak. Szerencsére éhes volt, befalta az elé tette ételt. A Femások ellátták a sebeit és hamarosan állatorvos is megvizsgálja a cicát.

Amint írták, továbbra is várják elsősorban a helyeiktől az információkat, hátha valaki tudja, látta, pontosan mi történhetett az állattal. Telefon: 06303026669, 06308434346

A bejelentéseket diszkréten kezelik, viszont azt szeretnék elérni, hogy "ne ússza már meg ez a rohadt állatkínzó, amit tett!"