Az első gólyák még februárban tűntek fel a Kőrös-Maros Nemzeti Parkban, majd ezt követően az ország számos pontján látták a helyiek a madarakat. Köztük Tiszalökön, Mezőberényben és Dévaványán. Ugyan, ezek a települések az ország túloldalán helyezkednek el, de már biztosan nem kell sokat várni, hogy megyénkben is felbukkanjanak a hazatérő madarak. Főleg úgy, hogy áprilisban megkezdődik a párzási időszak is. Addig is járjon nyitott szemmel és az eget kémlelve!