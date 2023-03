A Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány és a városgondnokság munkatársai tettek ki hat odút csütörtökön. Az elmúlt időszakban a Máriamajori-erdő és Nagy-völgy Természetvédelmi Területen hoztak létre odútelepet és hamarosan a Koronás parkban is lesznek odúk - ígérték. Széncinege, kékcinege, barátcinege, csuszka, seregély és harkály is költözhet a különböző méretű odúkba.

A városi honlapnak Csete Gábor a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője elmondta: - Idén már ötödik éve, hogy elkezdtük a Madárbarát Fehérvár programot és eddig mintegy ötven odút helyeztünk ki a közterületi parkokba azon túl, hogy a Sóstón, a Jancsár-völgyben, az Aszal-völgyben és a Máriamajori-erdőben is vannak odútelepek. Most pedig a Rácbányába tettünk ki költőodúkat. Ez egy nagyon jó program, hiszen ezeket a költőhelyeket iskolás, óvodás csoportokkal szoktuk ellenőrizni, ami egy környezeti nevelési program is egyben.

Fotós: Bácskai Gergely

Természetesen a denevérodúk számának bővítése is zajlik ezekkel a folyamatokkal egy ütemben- ezt már Sóstó Székesfehérvár posztolta Facebook oldalán, ahol két hete arról adtak hírt, ott is fejlesztik a a madár "lakóingatlanokat".