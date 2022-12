- Szása meggyógyult, gazdája pedig hálából felajánlotta őt a Vadmadárkórháznak azzal, hogy ez az okos, jófej kismadár rendezvényeken léphessen fel állatszereplőként. Szása azonban összekötötte Tamást a szuri élményével, ezért minden gondoskodó szeretet ellenére averziói támadtak vele szemben, ami nem csak csúnya nézésben, hanem súlyos, csípett sebekben is megnyilvánult. Mivel a Vadmadárkórház nálunk tartja a sérülésük folytán nem visszaengedhető madarak egy részét, így Szása is itt, a Fehérvári Állatotthonban kapott helyet - áll a bejegyzésben.

Az együttműködés a két állatmentő-és védő szervezet között tehát a hétköznapokban is, de most karácsonykor is megnyilvánul. A Sukorói Vadmadárkórház és a Herosz Fehérvári Állatotthon ugyanis közös adománygyűjtést hirdetett, hiszen a válság sajnos rányomja bélyegét a mindennapokra mindkét helyszínen. Örömmel fogadnak tárgyi-és pénzadományokat egyaránt. - A tárgyi adományokat elhelyezhetik állatotthonunk adománygyűjtő ládájában vagy a Vadmadárkórházban is leadhatják. Amire szükségünk van: kutya-macska konzerv, kölyök és felnőtt állatoknak, kutya-macska pelenka, nyakörvek, pórázok, immunerősítők, vitamin készítmények, kék lukács kenőcs, fertőtlenítő és tisztítószerek, papírtörlők, szemetes zsákok, törölközők, meleg, nedvszívő ruhanemű, ágynemű huzatok, szalma, széna, forgács, macskaalom - írják a posztban, mely ide kattintható elérhető, és itt a bankszámlaszámokat is megtekinthetik a segíteni vágyók.

A videót, ahol Szása okos fejcsavargatások közepette üdvözöl mindenkit, itt lehet megtekinteni.